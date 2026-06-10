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बोकारो में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, दुकान छोड़ने के बहाने किया था अगवा

बोकारो: जिले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में दुकान जा रही एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इस दौरान आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया और किसी को बताने पर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.

धमकी के कारण डरी सहमी नाबालिग ने घटना की जानकारी परिजनों को नहीं दी. इस बीच किसी तरह पीड़िता की मां को घटना के बारे में पता चल गया. इसके बाद पीड़ित की मां ने सेक्टर 12 थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को निरुद्ध कर लिया.

जानकारी देते सिटी डीएसपी (ETV BHARAT)

पीड़िता ने बताया कि वह अपनी सहेली के साथ दुकान जा रही थी. तभी रास्ते में उसके पड़ोस के दो युवक उससे मिल गए और उन्होंने उसे टोटो से दुकान छोड़ने की बात कही. लेकिन दुकान के बजाय उसे एक सुनसान जगह पर ले गए. इस दौरान पीड़िता की सहेली को मौके से भगा दिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, दूसरे युवक ने वारदात का वीडियो बना लिया.