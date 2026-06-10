बोकारो में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, दुकान छोड़ने के बहाने किया था अगवा
बोकारो में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया. इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया.
Published : June 10, 2026 at 4:00 PM IST
बोकारो: जिले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में दुकान जा रही एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इस दौरान आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया और किसी को बताने पर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.
धमकी के कारण डरी सहमी नाबालिग ने घटना की जानकारी परिजनों को नहीं दी. इस बीच किसी तरह पीड़िता की मां को घटना के बारे में पता चल गया. इसके बाद पीड़ित की मां ने सेक्टर 12 थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को निरुद्ध कर लिया.
पीड़िता ने बताया कि वह अपनी सहेली के साथ दुकान जा रही थी. तभी रास्ते में उसके पड़ोस के दो युवक उससे मिल गए और उन्होंने उसे टोटो से दुकान छोड़ने की बात कही. लेकिन दुकान के बजाय उसे एक सुनसान जगह पर ले गए. इस दौरान पीड़िता की सहेली को मौके से भगा दिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, दूसरे युवक ने वारदात का वीडियो बना लिया.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को पकड़कर थाना लाया गया. थाने में युवक के मोबाइल की जांच की गई तो कोई वीडियो नहीं मिला. मामले में सिटी डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि सेक्टर 12 थाना में परिजनों द्वारा मामला दर्ज कराया गया था. जिसके तहत दोनों आरोपी युवकों को निरूद्ध कर लिया गया है. आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. पीड़िता को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा.
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