दिल्ली में नाबालिग लड़की की संदिग्ध रूप से तेजाब पीने से मौत, मां के विरोधाभासी बयानों की जांच करेगी पुलिस

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में 16 वर्षीय एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने यौन उत्पीड़न और जबरन तेजाब पिलाने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक लड़की की मां द्वारा दिए गए बयान भी विरोधाभासी हैं और इनकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि तीन जुलाई को गीता कॉलोनी निवासी लड़की का विवाह उत्तर प्रदेश के रामपुर के 22 वर्षीय युवक से दोनों परिवारों के सदस्यों की उपस्थिति में हुआ.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों परिवार दूर के रिश्तेदार हैं. पिछले साल 29 अक्टूबर को दिल्ली के मौलाना आजाद अस्पताल से गीता कॉलोनी पुलिस थाने में लड़की के संबंध में एक मेडिको लीगल मामला (एमएलसी) की जानकारी दी गई. एमएलसी में तेजाब पीने का जिक्र था और उसमें मारपीट का कोई विवरण दर्ज नहीं था. उन्होंने बताया कि उस समय लड़की और उसकी मां ने डॉक्टरों और पुलिस को बताया था कि पति के साथ झगड़े के बाद उसने खुद ही तेजाब का सेवन किया था.

अधिकारी ने कहा कि हालांकि, 23 जनवरी को लड़की की मां ने गीता कॉलोनी पुलिस थाने में एक नई शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी के साथ पति ने यौन उत्पीड़न किया और 29 अक्टूबर को उसे तेजाब पीने के लिए मजबूर किया. अधिकारियों ने बताया कि विवाह के समय लड़की की उम्र को देखते हुए, पुलिस ने 23 जनवरी को गीता कॉलोनी पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 (बलात्कार) और 351(2) (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा छह के तहत प्राथमिकी दर्ज की.