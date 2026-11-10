Sirohi Crime : 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात, अस्पताल में भर्ती, परिचित पर शक
सिरोही के शिवगंज में छह वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी.
Published : November 10, 2026 at 7:14 AM IST
सिरोही: जिले के शिवगंज थाना क्षेत्र में एक छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में गहरा आक्रोश और सनसनी फैल गई है. परिजनों के अनुसार, बच्ची गंभीर और लहूलुहान हालत में मिली थी. घबराए परिजन उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सिरोही के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों की विशेष टीम बच्ची की निगरानी में जुटी है और उसका मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है.
घटना की जानकारी मिलते ही शिवगंज थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाते हुए जांच शुरू की. शिवगंज सीओ पुष्पेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.
इसे भी पढ़ें: Bundi Crime : मेला देखने आई नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार, खदानों में छुपे थे आरोपी
सीओ पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संदेह के दायरे में आया व्यक्ति पीड़ित परिवार का परिचित बताया जा रहा है. उसकी तलाश के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है. पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. सीओ ने स्पष्ट किया कि फॉरेंसिक साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे भेजकर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि हो सके. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है. फिलहाल बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.
इसे भी पढ़ें:Bundi Crime : बूंदी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार