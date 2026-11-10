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Sirohi Crime : 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात, अस्पताल में भर्ती, परिचित पर शक

शिवगंज थाना ( फोटो ईटीवी भारत सिरोही )

सिरोही: जिले के शिवगंज थाना क्षेत्र में एक छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में गहरा आक्रोश और सनसनी फैल गई है. ​परिजनों के अनुसार, बच्ची गंभीर और लहूलुहान हालत में मिली थी. घबराए परिजन उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सिरोही के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों की विशेष टीम बच्ची की निगरानी में जुटी है और उसका मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है.