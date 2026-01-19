ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: 10 वर्षीय मासूम बनी प्रताड़ना का शिकार, CRPF जवान और पत्नी अरेस्ट

एडीसीपी सेन्ट्रल नोएडा संतोष कुमार बताया कि सीआरपीएफ के सूबेदार मेजर ने थाना ईकोटेक-3 में लिखित तहरीर दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कमांडेंट तारीक अनवर और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां सीआरपीएफ के एक कमांडेंट और उनकी पत्नी पर अपने घर में रह रही 10 वर्षीय मासूम बच्ची को बंधक बनाकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है. शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कमांडेंट तारीक अनवर और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

एडीसीपी सेन्ट्रल नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि थाने पर दिये गये शिकायत के अनुसार 235 बटालियन (CRPF) के कमांडेंट तारीक अनवर और उनकी पत्नी रिश्तेदार की एक 10 वर्षीय बच्ची को अपने घर पर रखा हुआ था. आरोप है कि बच्ची को बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल के लिए लाया गया था. छोटी-छोटी बातों पर बच्ची को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था.

एडीसीपी सेन्ट्रल नोएडा संतोष कुमार के मुताबिक क्रूरता की सारी हदें 14 और 15 जनवरी की मध्य रात्रि को पार हो गईं, जब दंपत्ति ने मासूम के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की कि उसकी हालत बिगड़ गई. वर्तमान में पीड़िता गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है. पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्ची को कब से और किन परिस्थितियों में वहां रखा गया था.

