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मंदिर में प्रसाद लेने गई 8 वर्षीय बालिका ट्रेन से जयपुर पहुंची, पुलिस ने तलाश कर 6 दिन बाद परिजनों को सौंपा

अलवर विहार पुलिस थाना ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर की अरावली विहार थाना पुलिस ने एक मासूम बालिका के लापता होने के मामले में कार्रवाई करते हुए मासूम को 6 दिन बाद ढूंढकर जयपुर से अलवर लेकर पहुंची. इसके बाद पुलिस ने बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया. घटना गत 10 नवंबर की है, जहां एक 8 वर्षीय मासूम बालिका अपने घर के पास मंदिर में प्रसाद लेने गई, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्ची को जयपुर से ढूंढकर परिजनों को सुपुर्द किया.

अरावली विहार थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया घटना के संबंध में परिजनों की ओर से सूचना दी गई कि उनकी बेटी 10 नवंबर को पास ही के एक मंदिर में प्रसाद लेने के लिए गई थी, लेकिन कई देर तक वह वापस घर नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने मंदिर में जाकर देखा तो बच्ची वहां नहीं मिली. उन्होंने बताया कि परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में बच्ची को ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद मासूम के परिजनों ने गुमशुदी व अपहरण की आशंका के संबंध में थाने में शिकायत दी. उन्होंने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया.