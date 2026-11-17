मंदिर में प्रसाद लेने गई 8 वर्षीय बालिका ट्रेन से जयपुर पहुंची, पुलिस ने तलाश कर 6 दिन बाद परिजनों को सौंपा
बालिका अलवर स्टेशन से डबल डेकर ट्रेन में बैठकर जयपुर चली गई. पुलिस उसे वहां से अलवर लेकर आई.
Published : November 17, 2026 at 2:29 PM IST
अलवर: शहर की अरावली विहार थाना पुलिस ने एक मासूम बालिका के लापता होने के मामले में कार्रवाई करते हुए मासूम को 6 दिन बाद ढूंढकर जयपुर से अलवर लेकर पहुंची. इसके बाद पुलिस ने बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया. घटना गत 10 नवंबर की है, जहां एक 8 वर्षीय मासूम बालिका अपने घर के पास मंदिर में प्रसाद लेने गई, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्ची को जयपुर से ढूंढकर परिजनों को सुपुर्द किया.
अरावली विहार थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया घटना के संबंध में परिजनों की ओर से सूचना दी गई कि उनकी बेटी 10 नवंबर को पास ही के एक मंदिर में प्रसाद लेने के लिए गई थी, लेकिन कई देर तक वह वापस घर नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने मंदिर में जाकर देखा तो बच्ची वहां नहीं मिली. उन्होंने बताया कि परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में बच्ची को ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद मासूम के परिजनों ने गुमशुदी व अपहरण की आशंका के संबंध में थाने में शिकायत दी. उन्होंने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया.
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डबल डेकर में बैठकर पहुंच गई जयपुर: अरावली विहार थाना अधिकारी सैनी ने बताया कि पुलिस ने लगातार तलाश करते हुए विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. उन्होंने बताया कि अलवर स्टेशन के कैमरे चेक करने पर पता लगा कि मासूम बालिका 10 नवंबर को ही रात 8 बजे अलवर स्टेशन से डबल डेकर ट्रेन में बैठकर जयपुर की ओर चली गई. उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस टीम ने ट्रेन स्टाफ से सूचना ली. थाना अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पता लगा कि बालिका को जयपुर में आरपीएफ को सुपुर्द किया गया है. वहीं, आरपीएफ टीम ने बच्ची को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया. इस पर अलवर पुलिस जयपुर पहुंची और बाल कल्याण समिति से बच्ची को अपने साथ लेकर अलवर पहुंची. अलवर पुलिस ने अलवर में बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्ची को पेश किया. जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद बच्ची को परिजनों को सुपुर्द किया गया.
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