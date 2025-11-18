ETV Bharat / state

मुरादाबाद में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, बेल्ट से पीटा, दोनों आरोपी फरार

मां ने दर्ज कराई रिपोर्ट, पीड़िता का मेडिकल करा रही पुलिस, आरोपियों की तलाश शुरू.

minor girl gangraped moradabad beaten belt 2 accused absconding crime hindi news
मुरादाबाद में नाबालिग लड़की से गैंगरेप. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 6:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरादाबाद: जिले के थाना भोजपुर क्षेत्र में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां ने दो युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है. आरोप है कि दोनों युवक लड़की को देर रात जबरन घर से उठा ले गए. उससे गैंगरेप के बाद बेल्ट से मारपीट की. इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए. आरोपियों ने लड़की को नशीला पदार्थ भी पिला दिया. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश कर रही है.

पीड़िता की मां ने थाना भोजपुर में दी तहरीर में बताया कि दो आरोपी उनकी बेटी को घर से उठा ले गए. सूनसान जगह पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर जबरन पिलाया. बेटी के बेहोश होने के बाद दोनों आरोपियों ने बेटी के साथ गैंगरेप किया. इसके बाद उसके साथ बेल्ट से मारपीट भी की. महिला ने आरोप लगाया कि बेटा जब अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां पहुंचा तो आरोपियों ने तमंचा दिखाकर उसे धमकाकर भगा दिया. बेटी जब घर लौटी तो उसके कपड़े फटे हुए थे. वह लड़खड़ा रही थी और रो-रोकर बदहवास थी. पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि रवि नाम के युवक ने अपने साथी के साथ उससे गैंगरेप किया है. गैंगरेप के बाद दोनों आरोपी उसे रास्ते पर छोड़कर भाग गए.


इस बारे में एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह का कहना है कि पीड़िता की मांग से तहरीर प्राप्त कर दो युवकों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है. लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है. इस मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है. जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा.

TAGGED:

MORADABAD NEWS
मुरादाबाद न्यूज
MORADABAD CRIME NEWS
MORADABAD HINDI NEWS
MORADABAD GANGRAPE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.