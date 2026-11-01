Bundi Crime : मेला देखने आई नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार, खदानों में छुपे थे आरोपी
प्रकरण में वांछित आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे. तीनों आरोपी चितौड़गढ़ के रहने वाले हैं.
Published : November 1, 2026 at 3:20 PM IST
बूंदी: नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में बूंदी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थीं. आसूचना संकलन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के छिपने के ठिकानों का पता लगाया. इसके बाद भुंजर घाटा के जंगलों और सिंगोली की खदानों में दबिश देकर तीनों को पकड़ लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी पहचान छिपाकर अलग-अलग स्थानों पर रह रहे थे. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया.
जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी अवनीश कुमार शर्मा ने रविवार को बताया कि महिला अत्याचार और पॉक्सो एक्ट से जुड़े प्रकरणों में त्वरित एवं विधिवत अनुसंधान करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर मामलों का जल्द निस्तारण करने पर जोर दिया जा रहा है. इसी क्रम में डाबी थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.
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नदी पर ले जाकर दिया वारदात को अंजाम : डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि घटना 27 अक्टूबर की है. पीड़िता अपने परिवार के साथ भेरू राक्षस के दहन का मेला देखने आई थी. इसी दौरान नदी के पास नाबालिग से तीनों आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद पीड़िता और उसके पिता थाना क्षेत्र की सीमा के अभाव में पहले रावतभाटा थाने पहुंचे, जहां थाना पुलिस ने घटना बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र की सीमा में होने की बात कहकर उन्हें डाबी थाना पहुंचाया. डाबी थाने में 29 अक्टूबर को पीड़िता और उसके पिता ने लिखित परिवाद देकर कार्रवाई की मांग की. इस पर तत्काल मामला दर्ज किया गया था.
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जंगलों और खदानों में छिपकर काट रहे थे फरारी : थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि प्रकरण में वांछित आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे. आरोपी भुंजर घाटा के जंगलों और सिंगोली क्षेत्र की खदानों में छिपकर रह रहे थे. पुलिस टीमों ने आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी. लगातार मेहनत, आसूचना संकलन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को डिटेन किया. अनुसंधान और संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
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चितौड़गढ़ जिले के रहने वाले हैं तीनों आरोपी : थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में गोविंदा उर्फ गोविंद पुत्र रूपचंद, उम्र 18 वर्ष 9 माह, निवासी भुंजर कला थाना भैंसरोड़गढ़ जिला चितौड़गढ़, धर्मराज पुत्र रतनलाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी नाहरगढ़ थाना भैंसरोड़गढ़ जिला चितौड़गढ़ और प्रकाश पुत्र देवी लाल उम्र 31 वर्ष, निवासी कोठाड़ी कुआ थाना भैंसरोड़गढ़ जिला चितौड़गढ़ शामिल हैं. प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 70(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2), 5एल/6 और 5जी/6 के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है. मामले में आगे का अनुसंधान जारी है.