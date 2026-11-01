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Bundi Crime : मेला देखने आई नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार, खदानों में छुपे थे आरोपी

डाबी थाना बूंदी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में बूंदी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थीं. आसूचना संकलन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के छिपने के ठिकानों का पता लगाया. इसके बाद भुंजर घाटा के जंगलों और सिंगोली की खदानों में दबिश देकर तीनों को पकड़ लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी पहचान छिपाकर अलग-अलग स्थानों पर रह रहे थे. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया.