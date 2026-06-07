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साइकिलिंग के लिए निकली नाबालिग छात्रा का पोर्च में मिला शव, अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर मिला चप्पल और चश्मा

जयपुर : राजधानी जयपुर में 16 साल की एक छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई. यह घटना प्रताप नगर थाना इलाके की है. परिजनों ने शनिवार रात को प्रताप नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस ने शव को आरयूएचएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. इधर, परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जताते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है. फिलहाल, परिजन आरयूएचएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमा हैं. पुलिस समझाइश कर रही है. परिजनों ने छात्रा का अपहरण कर हत्या की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

13वीं मंजिल पर मिली चप्पल-चश्मा : प्रताप नगर थानाधिकारी पूरणमल यादव ने बताया कि यह घटना प्रताप नगर थाना इलाके की है. अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल से गिरकर किशोरी की मौत हो गई. वह अपने फ्लैट से शुक्रवार शाम को साइकिलिंग के लिए निकली थी. बाद में उसका शव बिल्डिंग के पोर्च की छत पर मिला. जांच में सामने आया है कि वह शुक्रवार शाम को वापस बिल्डिंग में लौटी थी. इसके बाद यह घटना हुई. हालांकि, घटना की जानकारी शनिवार को मिली, जब एक व्यक्ति ने शव देखा.