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साइकिलिंग के लिए निकली नाबालिग छात्रा का पोर्च में मिला शव, अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर मिला चप्पल और चश्मा

परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जताते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है.

प्रताप नगर थाना का मामला
प्रताप नगर थाना का मामला (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 7, 2026 at 1:13 PM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर में 16 साल की एक छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई. यह घटना प्रताप नगर थाना इलाके की है. परिजनों ने शनिवार रात को प्रताप नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस ने शव को आरयूएचएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. इधर, परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जताते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है. फिलहाल, परिजन आरयूएचएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमा हैं. पुलिस समझाइश कर रही है. परिजनों ने छात्रा का अपहरण कर हत्या की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

13वीं मंजिल पर मिली चप्पल-चश्मा : प्रताप नगर थानाधिकारी पूरणमल यादव ने बताया कि यह घटना प्रताप नगर थाना इलाके की है. अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल से गिरकर किशोरी की मौत हो गई. वह अपने फ्लैट से शुक्रवार शाम को साइकिलिंग के लिए निकली थी. बाद में उसका शव बिल्डिंग के पोर्च की छत पर मिला. जांच में सामने आया है कि वह शुक्रवार शाम को वापस बिल्डिंग में लौटी थी. इसके बाद यह घटना हुई. हालांकि, घटना की जानकारी शनिवार को मिली, जब एक व्यक्ति ने शव देखा.

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परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप : परिजनों का कहना है कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो 13वीं मंजिल पर किशोरी की चप्पल और चश्मा मिला. आरयूएचएस अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. हालांकि, अब परिजनों ने शव लेने से इनकार किया है. उनका कहना है कि किशोरी का अपहरण कर हत्या की गई है. उन्होंने पूरे मामले की पारदर्शी तरीके से जांच करवाने की मांग की है. इधर, पुलिस के आला अधिकारी परिजनों से समझाइश में जुटे हैं. जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा का कहना है कि तकनीकी आधार पर हर पहलू से मामले की जांच जारी है.

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नाबालिग छात्रा का पोर्च में मिला शव
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