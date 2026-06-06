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धमतरी में नाबालिग का शारीरिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

धमतरी: नाबालिग बच्ची का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया. युवक पर आरोप है कि उसने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया. शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया है. वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे खास अभियान के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की. पुलिस ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध करेगा, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे. धमतरी पुलिस अधीक्षक ने भी कहा है कि लोक लाज के भय से अपराधों को छिपाने की कोशिश नहीं करें, ऐसा करने से अपराधियों के होसले बढ़ते हैं. पीड़ित या उसके परिजन थाने आकर शिकायत दर्ज कराएं, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे.