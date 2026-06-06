धमतरी में नाबालिग का शारीरिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 6, 2026 at 5:52 PM IST
धमतरी: नाबालिग बच्ची का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया. युवक पर आरोप है कि उसने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया. शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया. पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया है. वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे खास अभियान के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की. पुलिस ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध करेगा, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे. धमतरी पुलिस अधीक्षक ने भी कहा है कि लोक लाज के भय से अपराधों को छिपाने की कोशिश नहीं करें, ऐसा करने से अपराधियों के होसले बढ़ते हैं. पीड़ित या उसके परिजन थाने आकर शिकायत दर्ज कराएं, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे.
नाबालिग बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर धमतरी पुलिस पूरी तरह संवेदनशील है. पुलिस की शून्य सहनशीलता नीति के तहत ऐसे मामलों में तत्काल अपराध दर्ज कर साक्ष्य आधारित जांच की जाती है. महिला एवं बाल अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी तथा समाज में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं. आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी नाबालिग के साथ किसी प्रकार का शोषण, उत्पीड़न या अपराध होने की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके: अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी, धमतरी
क्या है पॉक्सो एक्ट
पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम 'Protection of Children from Sexual Offences Act' है, जिसे हिंदी में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम कहा जाता है. यह एक विशेष और सख्त कानून है, जिसे 2012 में बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लील सामग्री (पोर्नोग्राफी) जैसे अपराधों से बचाने के लिए लागू किया गया.
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