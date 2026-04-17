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गिरिडीह के सरिया में कुएं में डूबने से दो नाबालिग बच्चियों की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस

गिरिडीह: जिले के सरिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. कुएं में डूबने से दो नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई है. घटना के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से दोनों को कुएं से बाहर निकाला गया. जब तक दोनों को कुएं से बाहर निकाला दोनों की मौत हो चुकी थी.

घटना सरिया थाना क्षेत्र के लालोकोनी गांव की है. मृतकों की पहचान नगमा खातुन और साहिन प्रवीण के रूप में हुई है. फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. घटना को लेकर थाना प्रभारी पिंकू कुमार का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है. इधर घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है. गांव में भी शोक की लहर है.

