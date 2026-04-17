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गिरिडीह के सरिया में कुएं में डूबने से दो नाबालिग बच्चियों की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस

गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से दो नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई है.

TWO MINOR DIES FALLING WELL
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 17, 2026 at 7:31 PM IST

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गिरिडीह: जिले के सरिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. कुएं में डूबने से दो नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई है. घटना के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से दोनों को कुएं से बाहर निकाला गया. जब तक दोनों को कुएं से बाहर निकाला दोनों की मौत हो चुकी थी.

घटना सरिया थाना क्षेत्र के लालोकोनी गांव की है. मृतकों की पहचान नगमा खातुन और साहिन प्रवीण के रूप में हुई है. फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. घटना को लेकर थाना प्रभारी पिंकू कुमार का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है. इधर घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है. गांव में भी शोक की लहर है.

घटना को लेकर जानकारी देते जिप सदस्य (ईटीवी भारत)

घटना की सूचना मिलने पर जिप सदस्य अनुप कुमार पांडेय भी पहुंचे. उन्होंने घटना को दुखद बताया है. अनुप कुमार पांडेय ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दिए. जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. जिप ने कहा कि दोनों बच्चीयों में एक हदीस और एक सरफराज की बच्ची शामिल है. स्थानीय लोगों को भी घटना के कारण की जानकारी नहीं है. दोनों बच्चियां कुआं के पास क्यों पहुंची थी और कैसे डुबी इसकी जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है.

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