पलामू में प्रेमी से बात करने के बाद नाबालिग लड़की की मौत, जांच में जुटी पुलिस
पलामू में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : March 29, 2026 at 6:45 PM IST
पलामू: प्रेमी से फोन बात करने के बाद एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे मामले में प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है. नाबालिग, पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के मानआहर गांव की रहने वाली थी.
नाबालिग की संदिग्ध परिस्थिति में मौत
दरअसल, नाबालिग लड़की लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में अपने नानी के घर में मौजूद थी. इसी क्रम में फोन कॉल पर उसकी अपने प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई थी और इसी बहस के बाद नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद मानआहर से उसके परिजन मौके पर पहुंचे और लड़की का शव लेकर अपने घर ले गए.
पुलिस ने किया मामले में हस्ताक्षेप
इधर, परिजन पुलिस को बिना जानकारी के अंतिम संस्कार करने की फिराक में थे लेकिन पुलिस को मामले की जानकारी हाथ लग गई. जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले में हस्तक्षेप के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है. परिजनों ने पूरे मामले में पलामू के लेस्लीगंज थाना में नाबालिग लड़की के प्रेमी टुनटुन पासवान के खिलाफ लिखित में आवेदन दिया है. वहीं टुनटुन पासवान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन और कार्रवाई कर रही है.
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. लड़की ने अपने प्रेमी से बात करने के बाद आत्महत्या की है. परिजनों ने पुलिस को कई जानकारी दी है, जिसके बाद आगे का अनुसंधान किया जा रहा है: उत्तम कुमार राय, थाना प्रभारी, लेस्लीगंज
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