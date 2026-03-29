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पलामू में प्रेमी से बात करने के बाद नाबालिग लड़की की मौत, जांच में जुटी पुलिस

पलामू: प्रेमी से फोन बात करने के बाद एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे मामले में प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है. नाबालिग, पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के मानआहर गांव की रहने वाली थी.

नाबालिग की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

दरअसल, नाबालिग लड़की लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में अपने नानी के घर में मौजूद थी. इसी क्रम में फोन कॉल पर उसकी अपने प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई थी और इसी बहस के बाद नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद मानआहर से उसके परिजन मौके पर पहुंचे और लड़की का शव लेकर अपने घर ले गए.

पुलिस ने किया मामले में हस्ताक्षेप