लापता नाबालिग युवती का शव वन विभाग के डोभा से बरामद, प्रशासन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंतजार

धनबाद: जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के बरमसिया परासाटांड़ स्थित वन विभाग के नर्सरी परिसर में बने डोभा से 17 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया है. जानकारी के मुताबिक, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी. शव, डोभा में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. जानकारी पाकर युवती के परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना पाकर पुलिस व सीओ सुरेश प्रसाद वर्णवाल घटनास्थल पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने जांच में जुट गई है. वही मुआवजा के रूप में मृतक के परिजन को 10 हजार की सहायता राशि प्रदान किया गई है.

नाबालिग युवती का शव डोभा से बरामद (Etv Bharat)

बकरी चराने वाले ने देखा नाबालिग युवती का शव

बताया जा रहा है कि नाबालिग युवती, एक दिन पहले से ही लापता हो गई थी. परिजनों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. जिसके बाद टुंडी थाना में परिजनों ने नाबालिग युवती की गुमशुदगी होने की जानकारी दी गई. बुधवार को बकरी चराने व दूसरे लोगों ने डोभा में एक शव को तैरते हुए देखा. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया.