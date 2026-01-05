ETV Bharat / state

नारायणपुर में बच्ची से दुष्कर्म के बाद कुल्हाड़ी मारकर हत्या, 4 दिन बाद जंगल में मिला शव

जिले के सोनपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा. 4 दिन से लापता 10 साल की बच्ची का शव जंगल में मिला है.

नारायणपुर में बच्ची से दुष्कर्म के बाद कुल्हाड़ी मारकर हत्या, 4 दिन बाद जंगल में मिला शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 5, 2026 at 7:25 PM IST

नारायणपुर: जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र में लगातार घट रही जघन्य आपराधिक घटनाओं ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है. जादू-टोना के शक में महिला की हत्या के बाद अब चार दिन से लापता 10 साल की नाबालिग बच्ची का शव जंगल से संदिग्ध हालत में मिला है. मामले में परिजनों के आरोपों के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.

गुमशुदगी की रिपोर्ट थी दर्ज: जानकारी के अनुसार, मृत बच्ची बीते चार दिनों यानी नए साल से लापता थी. बच्ची के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी को लेकर चार दिन पहले ही सोनपुर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से परिजन और ग्रामीण लगातार बच्ची की तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था.

4 दिन बाद जंगल में लाश: इसी बीच 4 जनवरी को गांव के पास जंगल क्षेत्र में कोसरा खेत के पास बच्ची का शव क्षत-विक्षत और संदिग्ध हालत में पड़ा मिला. शव को ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद तत्काल सोनपुर पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए देर रात भेजा गया.

हत्या की आशंका: प्रारंभिक जांच और शव की हालत को देखते हुए पुलिस ने हत्या की आशंका जताई. घटना के बाद से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है. इसी सोनपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले ही जादू-टोना के शक में एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया था, जिससे क्षेत्र में पहले ही तनाव है.

आरोपी बच्ची का परिचित था: मामले में बच्ची के परिजनों ने एक युवक पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया. परिजनों का कहना है कि आरोपी बच्ची से पहले से परिचित था और इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर उसने वारदात को अंजाम दिया. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि आरोपी पहले भी मारपीट और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है.

गलत हरकत के बाद की हत्या: ग्रामीणों के आरोपों के आधार पर पुलिस ने संदेही युवक की तलाश शुरू की. सोमवार शाम 4 बजे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस की ओर से जारी प्रेस ब्रीफ के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया और बाद में पहचान उजागर होने के डर से कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी.

फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इधर ग्रामीणों ने पुलिस से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने और आरोपी को कठोरतम सजा दिलाने की मांग की है.

