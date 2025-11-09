ETV Bharat / state

दो दिनों से लापता 10 वर्षीय बच्ची का शव कुएं में मिला, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

पलामूः दो दिनों से लापता 10 वर्षीय बच्ची का शव कुएं से बरामद किया गया है. बच्ची पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. पुलिस के अनुसार बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया है. साथ ही नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की भी आशंका व्यक्त की गई है.

घटना के बाद मौके पर स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया, एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, चैनपुर इंस्पेक्टर देवव्रत पोद्दार समेत कई अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है.

दो दिनों से लापता थी लड़की

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 10 वर्षीय बच्ची दो दिनों से लापता थी. परिजनों ने लापता होने की जानकारी पुलिस को दी थी. रविवार को गांव के कुएं से दुर्गंध उठता देख ग्रामीणों ने कुएं में झांक कर देखा तो बच्ची का शव कुएं में देखा.

ग्रामीणों ने फौरन मामले की सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलने के बाद चैनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाया. पुलिस ने शव की पहचान लापता नाबालिग लड़की के रूप में की है.

मामले में सख्त कार्रवाई की जरूरतः विधायक

इस संबंध में स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया ने बताया कि बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या की गई है. मामले में सख्त कार्रवाई की जरूरत है. पुलिस बल मौके पर पहुंच गई है और पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है. घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. यह बेहद ही जघन्य अपराध है.