ऑनर कीलिंग या दुष्कर्म के बाद हत्या? बिहार में खून से सना मिला नाबालिग लड़की का शव
नालंदा में नाबालिग लड़की का शव खून से सना हुआ सड़क किनारे मिला. पुलिस ऑनर कीलिंग या दुष्कर्म के बाद हत्या की जांच कर रही.
Published : March 25, 2026 at 7:01 AM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में उस वक्त सनसनी फैल गयी जब एक नालाबिग लड़की का शव खून से सना हुआ मिला. घटना कराय परसुराय थाना क्षेत्र सांध मोड़ के समीप की है. लड़की का शव सड़क किनारे झाड़ी से मिली है. मृतका के चेहरे और आंख पर चोट के गंभीर निशान हैं. उससे खून भी रिस रहा है. किशोरी का शव मिलने की सूचना पर आसपास गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उसकी पहचान के लिए पहुंचे लेकिन पहचान नहीं हो पाई है.
किसानों ने देखा शव: घटना की जानकारी तब मिली जब किसान अपने खेत की ओर जा रहे थे. इसके बाद लडक़ी के शव की जानकारी आसपास के लोगों के द्वारा स्थानीय थाना को दी. घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्ज़े में लेकर पहचान में जुट चुकी है. घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने दबे जुबान में रेप के बाद हत्या करने की आशंका जता रहे हैं.
छानबीन में जुटी एफएसल की टीम: घटना की सूचना पाकर दलबल के साथ पहुंची पुलिस काफी देर तक गांव वालों से पहचान कराने का प्रयास किया. साथ ही घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को देकर शव कब्ज़े में लेने के बाद पटना से एफएसएल की टीम को जांच के लिए साक्ष्य संकलन करा शव को बिहार शरीफ सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आसपास थाने की पुलिस को सूचना देकर शव की पहचान में जुटी है.
लाल कुर्ती और सफेद पाजामा पहनी है: सूत्रों का मानना है कि शव देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी ऑनर किलिंग है. मृतका के चेहरे पर चोट के निशान से यह साफ़ लगता है कि घटना बहुत देर की नहीं है. लड़की लाल रंग का कुर्ती, सफ़ेद रंग का पाजामा पहनी है. नाबालिग की उम्र 15 से 17 वर्ष के करीब होगी.
क्या कहती है पुलिस?: इस मामले में करायपरसुराय थानाध्यक्ष रणविजय कुमार और हिलसा डीएसपी शैलजा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रथम दृष्टया नाबालिग लड़की की हत्या कर कहीं और से लाकर फेक दिया है. फ़िलहाल पुलिस लड़की की पहचान कर सभी बिंदुओं पर बारिकी से जांच कर रही है.
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