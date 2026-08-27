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धनबाद में मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला, घटना के बाद दहशत में लोग

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ डॉग बाइट का मामला ( Etv Bharat )

धनबाद: एक मासूम बच्ची पर आवारा कुतों ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई. घटना सरायढेला थाना क्षेत्र की न्यू कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर के पास की है. दरअसल, 5 साल की बच्ची अपनी बहन के साथ मैदान की ओर जा रही थी. तभी अचानक 10 से 15 आवारा कुत्तों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया. कुछ ही पलों में बच्ची जोर से चीखने लगी.

बच्ची पर अचानक हुआ कुतों का हमला

इस दौरान मासूम खुद को बचाने के लिए छटपटाती रही लेकिन कुत्तों का झुंड लगातार उस पर हमला करता रहा. आसपास के लोगों ने बच्ची की चीख सुनी तो दौड़कर मौके पर पहुंचे. कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने कुत्तों को खदेड़ा और बच्ची को उनके चंगुल से बचाया, लेकिन तब तक बच्ची बुरी तरह घायल हो चुकी थी.

मामूस बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला (Etv Bharat)

सामने आया घटना का वीडियो

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में जिस तरह कुत्तों का झुंड बच्ची को घेरकर हमला करता नजर आ रहा है, वह किसी को भी झकझोर देने वाला है. हादसे के बाद परिजन आनन-फानन में बच्ची को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMMCH) लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे एंटी-रेबीज वैक्सीन सहित जरूरी दवाइयां दी हैं.

घटना के बाद लोगों के मन में बैठा डर

इस हमले ने बच्ची के मन में भी गहरा डर बैठा दिया है. परिजनों के मुताबिक, बच्ची घटना के बाद से सहमी हुई है. घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है. उसकी बहन और परिवार के दूसरे बच्चे भी उस मंजर को भूल नहीं पा रहे हैं.

सदमे में पूरा परिवार

बच्ची के पिता विकास सिन्हा की आंखों में बेटी का दर्द साफ दिखाई दे रहा है. उनका कहना है कि बेटी को इस हालत में देखकर पूरा परिवार सदमे में है. उन्होंने घटना के बाद नगर निगम के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन शिकायत के बावजूद अब तक जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई.