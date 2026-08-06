अलीगढ़ में नाबालिग का धर्मांतरण फिर दुष्कर्म, पांच आरोपी गिरफ्तार
आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराया, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 8:10 PM IST
अलीगढ़: गोरई थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर कथित रूप से धर्मांतरण कराने और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पीड़िता का एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद करने का दावा किया है.
क्षेत्राधिकारी इगलास कमलेश कुमार के अनुसार, मुख्य आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराया, फिर निकाह कर उसके साथ गलत काम किया. विरोध करने पर पीड़िता के परिजनों को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी.
जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने एक तहरीर देकर थाना गोरई में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं, पॉक्सो एक्ट के तेहत मामला पंजीकृत कर कार्यवाई शुरू की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साथिनी निवासी सफीक पुत्र कोतवाल, बिहार के पूर्णिया निवासी साथिनी मस्जिद के मौलवी मोहम्मद तैफ, कोतवाल पुत्र सुलेमान, आमना पत्नी कोतवाल तथा बानो पत्नी निजाम के तौर पर हुई है. पुलिस ने सभी आरोपियों को थाना गोरई क्षेत्र से गिरफ्तार किया है.
पुलिस क्षेत्राधिकारी इगलास कमलेश कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पीड़िता के नाम से बना एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है. इस दस्तावेज की जांच की जा रही है कि इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया था. इसमें किन लोगों की भूमिका है.
कमलेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है.
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