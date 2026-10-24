पलामू में मोबाइल टावर पर चढ़ी नाबालिग, प्रेमी से शादी की मांग

पलामू में मोबाइल टावर पर चढ़ी नाबालिग, प्रेमी से शादी की मांग
पलामू में एक नाबालिग लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गयी. काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 3:25 PM IST
पलामूः जिले के मनातू थाना क्षेत्र में प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर एक नाबालिग लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गई. प्रेमी के वहां पर पहुंचने के बाद नाबालिग मोबाइल टावर से नीचे उतरी. पुलिस नाबालिग और उसके प्रेमी को लेकर थाना गई है. मनातू थाना ने सीडब्ल्यूसी को भी इस मामले की जानकारी दी है.
दरअसल, शनिवार को मनातू थाना क्षेत्र में इंटर में पढ़ाई करने वाली एक छात्रा मोबाइल टावर पर चढ़ गई. नाबालिग अपनी प्रेमी से शादी करना चाहती है और वह उसे वहां पर बुलाने की मांग करने लगी. ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी मनातू थाना को दी और नाबालिग को नीचे उतरने के लिए समझाया गया.
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मनातू थाना प्रभारी विक्की कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और लड़की से बातचीत शुरू की. इसी क्रम में पुलिस ने नाबालिग लड़की के प्रेमी को मौके पर बुलाया. प्रेमी के वहां पहुंचने के बाद नाबालिग लड़की मोबाइल टावर से नीचे उतरी.
नाबालिग लड़की का प्रेमी भी नाबालिग है. दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं. प्रेमिका स्कूल से मैट्रिक के परीक्षा पास कर इंटर में पढ़ाई कर रही है जबकि नाबालिग प्रेमी पढ़ाई नहीं करता है.
मनातू थाना प्रभारी विक्की कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों नाबालिग हैं. पूरे मामले में बाल कल्याण समिति को सूचना दी गई है. दोनों से पुलिस बातचीत कर रही है और परिजनों को भी बुलाया गया है. करीब आधे घंटे से अधिक समय तक नाबालिग मोबाइल टावर पर चढ़ी रही.
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