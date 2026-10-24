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पलामू में मोबाइल टावर पर चढ़ी नाबालिग, प्रेमी से शादी की मांग

मनातू थाना ( Etv Bharat )

पलामूः जिले के मनातू थाना क्षेत्र में प्रेमी से शादी करने की मांग को लेकर एक नाबालिग लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गई. प्रेमी के वहां पर पहुंचने के बाद नाबालिग मोबाइल टावर से नीचे उतरी. पुलिस नाबालिग और उसके प्रेमी को लेकर थाना गई है. मनातू थाना ने सीडब्ल्यूसी को भी इस मामले की जानकारी दी है.

दरअसल, शनिवार को मनातू थाना क्षेत्र में इंटर में पढ़ाई करने वाली एक छात्रा मोबाइल टावर पर चढ़ गई. नाबालिग अपनी प्रेमी से शादी करना चाहती है और वह उसे वहां पर बुलाने की मांग करने लगी. ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी मनातू थाना को दी और नाबालिग को नीचे उतरने के लिए समझाया गया.