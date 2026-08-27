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जिस युवक को रेप में भिजवाया जेल, अब उसी से शादी की जिद....टॉवर पर चढ़ी युवती बोली-शादी उसी से करनी है

बलिया: जिले में एक नाबालिग युवती ने मोबाइल टावर पर चढ़कर घंटों हंगामा किया. बताया जा रहा है कि युवती गांव के ही युवक से एकतरफा प्रेम करती थी. कुछ दिन पहले युवती ने अपने परिजनों के कहने पर प्रेमी के खिलाफ रेवती थाने में शिकायत दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा दिया था. हालांकि, अब आरोपी जमानत पर घर आ गया है. इसके बाद युवती ने उसी युवक से शादी करने की जिद पकड़ ली और मोबाइल टावर पर चढ़कर घंटों हंगामा किया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस युवती को समझाकर टावर से नीचे उतारा.



पुलिस ने बताया कि गुरुवार की सुबह तड़के एक युवती टावर के ऊपर के हिस्से में चढ़ गए थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह युवती कहां की है, तभी 112 पुलिस को शिकायत मिला की उसके घर की युवती सुबह से लापता है.

जब परिजनों से उस युवती का नंबर लेकर पुलिस ने फोन किया तो पुलिस को यह पता लगा कि जो मोबाइल टावर पर चढ़ी होती है, उन्हें के घर के हैं पुलिस ने आनंन फानन में उस युवती को समझने कर उतारने की कोशिश किया और पूरा जानकारी किया तो युवती ने फोन से ही बताया कि एक युवक से एक तरफा प्रेम करती थी.