रांची के मुरी में नाबालिग की हत्या से सनसनी, दुष्कर्म की आशंका, SIT गठन और फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग
रांची के मुरी में एक नाबालिग का शव बरामद हुआ है. परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है.
Published : October 19, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 1:52 PM IST
रांची : झारखंड की राजधानी रांची के मुरी ओपी क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. 18 अक्टूबर को घर से निकली करीब 17 साल 9 महीने की किशोरी का शव गांव के बाहर झाड़ियों से बरामद किया गया. परिजनों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है.
पुलिस प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जता रही है. हालांकि, दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है.
चचेरे भाई के साथ निकली थी किशोरी, शाम में मिला शव
18 अक्टूबर को दोपहर बाद किशोरी अपने सात वर्षीय चचेरे भाई के साथ भैया-भाभी के घर जाने की बात कहकर निकली थी. कुछ देर बाद बच्चा खून से लथपथ हालत में घर पहुंचा. इसके बाद परिजनों ने किशोरी की तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान शाम करीब चार बजे गांव के बाहर झाड़ियों में उसका शव मिला. घटना की सूचना मिलने पर मुरी ओपी पुलिस और सिल्ली के डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की.
मुरी ओपी प्रभारी विकास कुमार पासवान ने ईटीवी भारत को बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका है. पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, रिम्स भेजा गया शव
घटना की सूचना मिलने के बाद JLKM के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो 18 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे गांव पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया. उनके अनुसार, इसके बाद फॉरेंसिक एवं तकनीकी जांच दल मौके पर पहुंचा. खोजी कुत्ते की मदद से भी जांच की गई और आवश्यक साक्ष्य व नमूने एकत्र किए गए.
देवेंद्र नाथ महतो के मुताबिक, रात करीब 12:30 से एक बजे के बीच शव को घटनास्थल से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया. उन्होंने बताया कि मृत किशोरी 11वीं कक्षा की छात्रा थी. ग्रामीणों के मुताबिक, वह सरल स्वभाव की थी और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती थी. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
SIT गठन और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग
देवेंद्र नाथ महतो ने घटना को बेहद दुखद और निंदनीय बताते हुए जिला प्रशासन से मामले की गहन, निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की है. उन्होंने विशेष जांच दल के गठन, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और आवश्यक फॉरेंसिक परीक्षण सुनिश्चित करने की मांग की. साथ ही तकनीकी साक्ष्यों और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी करने की अपील की.
उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके. इसके अलावा पीड़ित परिवार को सुरक्षा, उचित मुआवजा और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी की. देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि दोषियों को कानून के तहत कठोरतम सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और न्याय की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो जनआंदोलन किया जाएगा.
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