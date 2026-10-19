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रांची के मुरी में नाबालिग की हत्या से सनसनी, दुष्कर्म की आशंका, SIT गठन और फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग

मुरी थाना ( Etv Bharat )

रांची : झारखंड की राजधानी रांची के मुरी ओपी क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. 18 अक्टूबर को घर से निकली करीब 17 साल 9 महीने की किशोरी का शव गांव के बाहर झाड़ियों से बरामद किया गया. परिजनों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है.

पुलिस प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जता रही है. हालांकि, दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है.