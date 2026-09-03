दिल्ली: छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग छात्रा और परिवार पर हमला, 80 वर्षीय दादी भी घायल; FIR दर्ज
दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ के बाद विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है.
Published : September 3, 2026 at 10:58 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में कक्षा 10 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ के बाद विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि घर के पास रहने वाले तीन युवकों ने छात्रा के साथ अभद्रता की. छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की.
मामले में छात्रा की 80 वर्षीय दादी और 45 वर्षीय मां भी बीच-बचाव करने पहुंचीं, आरोपितों ने उनके साथ भी कथित तौर पर मारपीट की. घटना में घायल तीनों को उपचार के लिए बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. पुलिस के अनुसार, छात्रा का बयान दर्ज किया गया है और इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
रोहिणी ज़िले में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की पर उसके घर के पास रहने वाले तीन लड़कों ने कथित तौर पर हमला किया। लड़की ने छेड़छाड़ की कोशिश का विरोध किया था। जब उसकी 80 साल की दादी और 45 साल की मां ने बीच-बचाव किया, तो उन पर भी हमला किया गया। परिवार के तीनों घायल…— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2026
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद के दौरान डंडे का इस्तेमाल भी हुआ. पुलिस घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों और आरोपितों की भूमिका की जांच कर रही है.छात्रा के मामा वीरेंद्र जायसवाल ने आरोप लगाया कि छात्रा के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद उस पर हमला किया गया. वहीं, छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि एक युवक ने उसका हाथ पकड़ा और विरोध करने पर उसकी मां और दादी के साथ डंडों से मारपीट की.
डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और छात्रा समेत सभी संबंधित लोगों के बयान लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मामले में आरोपितों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है. फिलहाल तीनों घायल उपचार के बाद घर लौट चुके हैं और मामले की जांच जारी है.
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