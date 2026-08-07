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13 साल की किशोरी से गैंगरेप: किराएदार ने वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, फिर दोस्त ने उठाया फायदा, दोनों गिरफ्तार

बाजपुर कोतवाली क्षेत्र में 13 साल नाबालिग किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है.

Minor girl physical abuse case
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2026 at 11:55 AM IST

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रुद्रपुर: बाजपुर क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है. बताया जा रहा है कि यह घटना अक्टूबर 2025 की है, लेकिन घटना का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया.

पीड़िता का पिता ट्रक चालक है और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता है. परिवार ने अपने मकान का एक कमरा किराये पर दे रखा था. आरोप है कि किरायेदार युवक ने 24 अक्टूबर 2025 को 13 साल की किशोरी को बहाने से अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने नाबालिग की अश्लील फोटो और वीडियो भी बना ली.

जानकारी देते एसएसपी. (ETV Bharat)

आरोप है कि इसके बाद किराएदार युवक ने उसी वीडियो के माध्यम से किशोरी को लगातार ब्लैकमेल किया. इसी दौरान उसने अपने साथी को भी वीडियो दिखाया. आरोप है कि युवक के साथी ने भी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. इस तरह दोनों आरोपियों ने कथित रूप से किशोरी का यौन शोषण किया.

घटना के काफी समय बाद जब अश्लील वीडियो सामने आया तो पीड़ित परिवार को पूरे मामले की जानकारी हुई. इसके बाद बीती 2 अगस्त को बाजपुर कोतवाली में तहरीर दी गई. शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्काल भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), पॉक्सो अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, मोबाइल फोन और वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी करा रही है, ताकि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि की जा सके.

2 अगस्त को बाजपुर कोतवाली में शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत के अनुसार घटना 24 और 26 अक्टूबर 2025 की है. वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित पक्ष ने तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की विवेचना जारी है और उपलब्ध सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- अजय गणपति, एसएसपी -

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