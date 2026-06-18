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उत्तरकाशी में खून से सने कपड़ों में घर पहुंची 9 साल की मासूम, परिजनों को बताई किशोर की करतूत

उत्तरकाशी में किशोर पर 9 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद पुलिस पड़ताल में जुट गई है.

Uttarkashi Minor Physical Abuse Case
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 18, 2026 at 12:07 PM IST

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उत्तरकाशी: प्रखंड के नजदीकी गांव से कक्षा 6 में पढ़ने वाले 11 साल के किशोर पर चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है. घटना बीते बुधवार दोपहर के बाद की है. घटना पुरोला प्रखंड के एक गांव घटित हुई है. पुलिस द्वारा पीड़ित किशोरी पिता की तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही. छात्रा को मेडिकल जांच के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है. मामला तब प्रकाश में आया जब छात्रा का पिता काम से घर आया और बच्ची को खून से लथपथ देखा. पुलिस का कहना है कि पिता कि तहरीर पर विधिक कार्ररवाई की जा रही है. छात्रा को मेडिकल के लिए चिकित्सालय उत्तरकाशी भेजा गया है, साथ ही किशोर से पूछताछ की जा रही है.

किशोर पर लगा दुष्कर्म का आरोप: पुलिस के अनुसार पीड़ित के पिता की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि बीते बुधवार को किशोरी की मां पास के ही गांव में मेले में गई थी. वहीं पिता मजदूरी करने खेतों में गया था. पीड़िता का आरोप है कि दोनों गांव के मंदिर में खेल रहे थे, तभी छात्र ने खेल खेल में ही किशोरी को मंदिर के पिछले हिस्से में ले गया तथा दुराचार किया. मामला तब प्रकाश में आया जब छात्रा का पिता काम से घर आया तथा लड़की को खून से लथपथ देखा. वहीं पीड़ित छात्रा 9 साल और छात्र 13 साल का है.

पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर: पूछताछ करने पर किशोरी ने अपने साथ हुई घटना के बारे में परिजनों को बताया. घटना को सुनते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. आनन-फानन में परिजन किशोरी को लेकर उपजिला चिकित्सालय पुरोला पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद परिजनों द्वारा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की.

मामले में पुलिस ने क्या कहा: पूरी घटना में थानाध्यक्ष दीपक सिंह कठैत ने बताया कि दोनों नाबालिग है, पिता कि तहरीर पर विधिक कार्ररवाई की जा रही है. छात्रा को मेडिकल के लिए चिकित्सालय उत्तरकाशी भेजा गया है, साथ ही किशोर से पूछताछ की जा रही है. वहीं दोनों बच्चे नाबालिग हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की गहनता से पड़ताल जारी है.

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