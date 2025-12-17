ETV Bharat / state

हरिद्वार में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, चार लोगों पर लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी

हरिद्वार जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां नाबालिग लड़की के साथ चार लोगों ने दुष्कर्म किया.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 17, 2025 at 5:49 PM IST

रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. झबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के परिवार की तरफ से इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता के पिता मजदूरी करते है: पीड़िता के परिवार की तरफ से झबरेड़ा थाना पुलिस को जो तहरीर गई है उसके मुताबिक पीड़िता के पिता गन्ना कोल्हू में मजदूरी का काम करते हैं. 14 दिसंबर रात को पीड़िता के पिता कोल्हू से मजदूरी कर अपने घर लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को आवाज लगाई.

पिता घर लौटा तो बेटी नहीं मिली: तहरीर के मुताबिक, पिता को बेटी घर पर नहीं मिली. इसके बाद पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को इधर-उधर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया.

कार सवार चार लोग बेटी को सुबह घर छोड़ गए: आरोप है कि सुबह के समय कार में सवार होकर चार लोग आए और उनकी बेटी को घर छोड़कर चले गए. तहरीर के अनुसार, उस समय नाबालिग पीड़िता होश में नहीं थी और उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी. काफी देर बाद जब पीड़िता होश में आई तो उसने पूरी बात अपने पिता को बताई.

पीड़िता ने पिता को बताई आपबीती: पीड़िता ने बताया कि चार लोगों द्वारा उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने आरोपियों से बात करनी चाही.

आरोपियों ने दी जान से मारने की धमकी: आरोप है कि आरोपियों ने उल्टे उन्हें ही जान से मारने की धमकी दे दी. वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन चल रही है.

तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू: झबरेड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक अजय शाह ने बताया कि पुलिस को इस मामले में तहरीर मिली है. तहरीर के आधार पर मामले की सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है.

