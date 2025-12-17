ETV Bharat / state

हरिद्वार में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, चार लोगों पर लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी

रुड़की: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. झबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के परिवार की तरफ से इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता के पिता मजदूरी करते है: पीड़िता के परिवार की तरफ से झबरेड़ा थाना पुलिस को जो तहरीर गई है उसके मुताबिक पीड़िता के पिता गन्ना कोल्हू में मजदूरी का काम करते हैं. 14 दिसंबर रात को पीड़िता के पिता कोल्हू से मजदूरी कर अपने घर लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को आवाज लगाई.

पिता घर लौटा तो बेटी नहीं मिली: तहरीर के मुताबिक, पिता को बेटी घर पर नहीं मिली. इसके बाद पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को इधर-उधर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया.

कार सवार चार लोग बेटी को सुबह घर छोड़ गए: आरोप है कि सुबह के समय कार में सवार होकर चार लोग आए और उनकी बेटी को घर छोड़कर चले गए. तहरीर के अनुसार, उस समय नाबालिग पीड़िता होश में नहीं थी और उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी. काफी देर बाद जब पीड़िता होश में आई तो उसने पूरी बात अपने पिता को बताई.