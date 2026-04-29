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बिहार में नाबालिग लड़की का अपहरण कर बंगाल में बेचने की कोशिश, असफल होने पर किया गया सामूहिक दुष्कर्म

किशनगंज: बिहार के किशनगंज से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है. यहां पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न की खबर आई है. मामले ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सतर्क कर दिया है.

घर के पास से ही पीड़िता का अपहरण: परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह मामला 21 अप्रैल का है. बताया जा रहा है कि दो युवकों ने घर के पास से ही पीड़िता का अपहरण कर लिया था. इसके बाद आरोपी उसे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के पांजीपाड़ा इलाके में ले गए.

पीड़िता को बेचने की हुई कोशिश: परिजनों का आरोप है वहां ले जाकर उसे बेचने की कोशिश की गई. हालांकि उसमें असफल होने पर पीड़िता को बंधक बना कर उसके साथ बारी-बारी से दोनों युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

थाना में लिखित शिकायत दर्ज: पीड़िता के परिवार ने इस संबंध में पहाड़कट्टा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है. जांच के दौरान पुलिस अपहरण और अन्य आरोपों के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है.

पुलिस सक्रियता से कर रही काम: पहाड़कट्टा थाना अध्यक्ष फूलेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस की टीमें इस मामले पर सक्रियता से काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है.