ETV Bharat / state

फरीदाबाद में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला

जानें पूरा मामला: इस बारे में फरीदाबाद सेंट्रल की डीसीपी उषा सिंह ने बताया कि, "यह मामला 26 अक्टूबर का है. नाबालिग लड़की उस दिन घर से यह कहकर निकली थी कि वह मोमोज खाने जा रही है. काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन चिंतित हो गए और उसे ढूंढने निकले. देर रात लड़की गंभीर हालत में घर लौटी और अपने साथ हुई वारदात के बारे में परिवार को बताया. इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई."

फरीदाबाद: जिले में 15 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी ने लड़की को फोन कर बुलाया और फिर गाड़ी में अगवा करके अपने तीन-चार दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

पुलिस की कार्रवाई: डीसीपी उषा सिंह ने आगे बताया कि, "मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन-चार आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.डीसीपी ने बताया कि जिस गाड़ी में वारदात हुई, उसकी पहचान कर ली गई है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वारदात में कितने आरोपी शामिल थे, क्योंकि पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं है."

छापेमारी और जांच जारी: डीसीपी उषा सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी काम कर रही है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की, लेकिन आरोपी वहां नहीं मिले. उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

दोस्ती के नाम पर बुलाया बाहर: पुलिस जांच में सामने आया है कि जिसने लड़की को फोन कर बुलाया, वह उसका परिचित था. पुलिस को शक है कि उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:करनाल में गोलियों की बरसात, अल्फा सिटी में म्यूजिक कंपनी की ऑफिस पर 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग, दफ्तर के शीशे हुए चकनाचूर, हमलावर फरार