नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, पीडब्ल्यूडी का रिटायर्ड अफसर गिरफ्तार

साल 2018 के सामूहिक दुष्कर्म मामले में दुर्ग पुलिस अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

CRIME NEWS DURG
दुर्ग नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 2, 2026 at 9:42 AM IST

2 Min Read
दुर्ग\भिलाई: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बेहद गंभीर मामले में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. महिला थाना दुर्ग पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी एक रिटायर शासकीय अफसर रह चुका है. इस मामले में अब तक कुल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

दरअसल यह मामला वर्ष 2018 से लेकर 11 अक्टूबर 2025 के बीच घटित घटनाओं से जुड़ा हुआ है. महिला थाना दुर्ग पुलिस इस पूरे प्रकरण की लगातार विवेचना कर रही है. प्रकरण में इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है. अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार कोशिश कर रही है.

पीडब्ल्यूडी का रिटायर अफसर गिरफ्तार

जांच के दौरान एक और आरोपी की संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने उसे चिन्हित कर हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद विधिवत गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी राजनांदगांव का रहने वाला है. जिसकी उम्र 62 वर्ष है. आरोपी लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में अफसर के पद से सेवानिवृत्त हो चुका है.

दोषियों को दिलवाई जाएगी कड़ी सजा: दुर्ग पुलिस

सीएसपी मणिशंकर चंद्र ने बताया कि मामले की जांच पूरी गंभीरता के साथ की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. महिला थाना दुर्ग पुलिस इस संवेदनशील मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरत रही है.

फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है.

DURG POLICE
GANG RAPE DURG
दुर्ग पुलिस
महिला थाना दुर्ग
CRIME NEWS DURG

संपादक की पसंद

