हमीरपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म-अपहरण का मामला, तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एक अभियुक्ता को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 9:47 PM IST
हमीरपुर : मौदहा कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के करीब 10 साल पुराने मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने तीन दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
न्यायालय ने दो किशोर अपचारीगण और तीसरे आरोपी को दोषी करार देते हुए अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, कोर्ट ने एक अभियुक्ता को अपहरण के मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले में एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है.
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान को न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से रखा गया. इसी आधार पर न्यायालय ने तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और एक अभियुक्ता को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
मौदहा थाना क्षेत्र में हुई घटना के मामले में वर्ष 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. वादी ने आरोपियों पर नाबालिग पुत्री (16) के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था.
मामले में पुलिस ने आईपीसी के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की थी. पुलिस के मुताबिक, मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया था. अभियोजन विभाग से समन्वय कर समयबद्ध तरीके से गवाही कराई गई. न्यायालय में प्रभावी पैरवी के बाद शुक्रवार को विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया.
न्यायालय ने दोनों किशोर अपचारीगण को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. वहीं, एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई.
अभियुक्ता को आईपीसी की धारा 363 में दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. सभी पर कुल 48 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. मामले में एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है. उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई समाप्त कर दी गई.
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामस्वरूप गौतम ने की थी. अभियोजन की ओर से एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की, जबकि पुलिस की ओर से पैरोकार कांस्टेबल प्रदीप भार्गव रहे.
यह भी पढ़ें : यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, मुख्य सचिव-डीजीपी तलब