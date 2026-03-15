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माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण का पहला बैच 16 मार्च से, युवाओं-महिलाओं के लिए व्यवसाय शुरू करने का मौका

भाटापारा कृषि विज्ञान केंद्र में 16 मार्च से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण आयोजित किया गया है.

Food Processing Training
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण का पहला बैच 16 मार्च (www.kvkbhatapara.org)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 15, 2026 at 5:04 PM IST

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बलौदाबाजार-भाटापारा: जिले के कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (जैसे महुआ, इमली, चिरौंजी, जंगली फल) पर आधारित फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है. यह भारत सरकार की RAMP योजना के तहत सीएसआईडीसी रायपुर और NIMSME हैदराबाद द्वारा आयोजित किया जा रहा है.

प्रशिक्षण की तारीख और समय

इस प्रशिक्षण का पहला बैच 16, 17, 18 मार्च तक चलेगा. वहीं दूसरे बैच की शुरुआत 19 मार्च को होगी और 21 मार्च को समापन होगा. प्रशिक्षण का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा.

प्रशिक्षण में क्या मिलेगा?

इस प्रशिक्षण में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर फूड प्रोसेसिंग से संबंधित नई तकनीक, नए उत्पादों , मशीनरी , आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही ब्रांडिंग, पैकेजिंग मार्केटिंग, आवश्यक सर्टिफिकेशन एवं बिजनेस डेवलपमेंट पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. बताया जाएगा कि उत्पाद को बाजार में कैसे पेश करें और डिजिटल माध्यम से बिक्री बढ़ाएं. इसके साथ ही लाइसेंस, प्रमाणपत्र और उद्यम प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी.

कौन हिस्सा ले सकता है?

माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़े उद्यमियों के अलावा महिला उद्यमी, स्व सहायता समूह और युवा भी भाग ले सकते हैं. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं और महिला समूहों के लिए यह प्रशिक्षण रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है.

प्रशिक्षण निशुल्क

इस प्रशिक्षण में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी मिलेगा. इच्छुक प्रतिभागियों का निशुल्क उद्यम पंजीकरण भी होगा. जिससे वे अपने व्यवसाय को औपचारिक रूप से शुरू कर सकें.

पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज

प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए इच्छुक प्रतिभागियों को कार्यक्रम के पहले दिन सुबह 10:30 बजे कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा में संपर्क करना होगा. पंजीयन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते से संबंधित जानकारी साथ लानी होगी. इनमें आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज के रूप में आवश्यक रहेगा. अधिक जानकारी के लिए निर्धारित संपर्क नंबर पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है. संपर्क नंबर: 75661 95551

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता

यह प्रशिक्षण ग्रामीण युवाओं और महिला समूहों को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में मदद करेगा. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आधारित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होंगे.

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