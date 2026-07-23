बरेली में होटल का वीडियो वायरल होने से आहत नाबालिग छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी
वीडियो वायरल करने वालों की तलाश में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 8:03 AM IST|
Updated : July 23, 2026 at 8:36 AM IST
बरेली: बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की गैर समुदाय के दो युवकों के साथ होटल गई थी. जहां अज्ञात युवकों द्वारा उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद किशोरी मानसिक रूप से आहत हो गई और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
जांच में जुटी पुलिस: अब पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस मामले में नाबालिग के साथ मौजूद युवक से पूछताछ कर रही है. साथ ही वीडियो बनाने, उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने और पूरे घटनाक्रम में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.
बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से सूचना मिली थी कि 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके का निरीक्षण किया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.- देवेश सिंह, सीओ हाईवे
परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज: परिजनों की तहरीर पर वायरल वीडियो करने के आरोप में हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष सहित 8 पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों पर वीडियो वायरल करने का आरोप परिजनों ने लगाया है. पुलिस ने मामले में हिन्दू जागरण मंच युवा के जिला अध्यक्ष हिमांशु पटेल, बजरंग दल महानगर गोरक्षा प्रमुख निर्दोष राठौर सहित देवेंद्र पटेल पर मुकदमा दर्ज किया है.
वायरल वीडियो की जांच: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नाबालिग का व्यवहार सामान्य लग रहा है, कुछ लोग उसके आसपास खड़े हैं. मौके पर अन्य लोग भी मौजूद है. इसी मामले में एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बता रहा है कि लड़की उसके ही एक साथी के साथ होटल आई थी.
किशोरी की पहचान युवकों से गांव की एक महिला चिकित्सक के यहां हुई थी. युवक उसे अपने साथ हाईवे स्थित एक होटल ले गया, जहां कुछ लोगों ने दोनों का वीडियो बना लिया. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. वीडियो वायरल होने के बाद किशोरी काफी तनाव में रहने लगी और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया.- परिजन
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आत्महत्या के कारणों और वायरल वीडियो की भूमिका को लेकर अभी जांच जारी है. किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा.
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