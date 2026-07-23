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बरेली में होटल का वीडियो वायरल होने से आहत नाबालिग छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

बरेली: बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की गैर समुदाय के दो युवकों के साथ होटल गई थी. जहां अज्ञात युवकों द्वारा उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद किशोरी मानसिक रूप से आहत हो गई और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

जांच में जुटी पुलिस: अब पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस मामले में नाबालिग के साथ मौजूद युवक से पूछताछ कर रही है. साथ ही वीडियो बनाने, उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने और पूरे घटनाक्रम में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.

बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से सूचना मिली थी कि 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके का निरीक्षण किया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.- देवेश सिंह, सीओ हाईवे

परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज: परिजनों की तहरीर पर वायरल वीडियो करने के आरोप में हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष सहित 8 पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों पर वीडियो वायरल करने का आरोप परिजनों ने लगाया है. पुलिस ने मामले में हिन्दू जागरण मंच युवा के जिला अध्यक्ष हिमांशु पटेल, बजरंग दल महानगर गोरक्षा प्रमुख निर्दोष राठौर सहित देवेंद्र पटेल पर मुकदमा दर्ज किया है.