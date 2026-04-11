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बिहार में दुष्कर्म पीड़िता ने की आत्महत्या, बंदूक की नोक पर हैवानियत.. 12 घंटे बाद दी जान

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक इंटर की छात्रा (17 वर्ष) से हथियार के बल पर कथित दुष्कर्म के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना नालंदा थाना क्षेत्र के एक गांव की है. मृतका ने हाल ही में इंटर की परीक्षा सेकंड डिवीजन में पास की थी, वो अपने पांच बहनों में सबसे छोटी थी.

बंदूक की नोक पर इंटर की छात्रा से दरिंदगी : बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात को पीड़िता कथित तौर पर दुष्कर्म के सदमे और पीड़ा से उबर नहीं पाई और वारदात के करीब 12 घंटे बाद खुदकुशी कर ली. छात्रा के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक पूर्व वार्ड कमिश्नर के बेटे पर इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है.

पिस्टल की नोक पर लड़की से दुष्कर्म : परिजनों का आरोप है कि गुरुवार की शाम को पीड़िता घर में अकेली थी. इस दौरान युवक घर में घुस आया और पिस्टल की नोक पर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

'उसके हाथ में पिस्टल थी' : मृतका के पिता ने बताया कि ''घटना की रात वे लोग खेत में गेहूं की कटाई करने गए थे. रात करीब 9 बजे जब वे लौटे तो उन्होंने बेटी के चीखने की आवाज सुनी. घर के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि पड़ोस का एक युवक वहां मौजूद था और उसके हाथ में पिस्टल थी.''

'अगर मुंह खोला तो गोली मारकर हत्या कर देंगे' : इस दौरान परिवार ने बच्ची को रोते देखा, परिवार के पूछने पर उसने पूरी बात बताई. तभी आरोपी युवक ने पिस्टल दिखाते हुए परिजनों को धमकाया और कहा कि अगर वारदात की जानकारी किसी को दी तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी.

दबंगई का खौफ और चुनावी रंजिश : परिजनों का यह भी आरोप है कि घटना के बाद आरोपी का पिता भी वहां पहुंचा और इज्जत का हवाला देकर मामले को दबाने का दवाब बनाया गया. मृतका के रिश्तेदार ने बताया कि, पूर्व में वार्ड कमिश्नर के चुनाव में रंजिश के कारण आरोपी पक्ष उनसे खुन्नस रखता था.

''आरोपी के पिता ने पूर्व में वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ा और हार गया. उनका मानना था कि पीड़ित परिवार ने उसे वोट नहीं दिया था, जिस बात को लेकर दुश्मनी पाल रखी थी. इसी कारण उसका बेटा घर में घुसा और बच्ची के साथ हथियार के बल पर दुष्कर्म किया.'' - मृतक के परिजन