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बिहार में दुष्कर्म पीड़िता ने की आत्महत्या, बंदूक की नोक पर हैवानियत.. 12 घंटे बाद दी जान

पीड़िता के परिवार से बोला युवक, अगर किसी को कुछ कहा तो पूरे परिवार की हत्या कर देंगे. पढ़िए नालंदा से बड़ी वारदात.

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बिहार में दुष्कर्म पीड़िता ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 11, 2026 at 9:28 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक इंटर की छात्रा (17 वर्ष) से हथियार के बल पर कथित दुष्कर्म के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना नालंदा थाना क्षेत्र के एक गांव की है. मृतका ने हाल ही में इंटर की परीक्षा सेकंड डिवीजन में पास की थी, वो अपने पांच बहनों में सबसे छोटी थी.

बंदूक की नोक पर इंटर की छात्रा से दरिंदगी : बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात को पीड़िता कथित तौर पर दुष्कर्म के सदमे और पीड़ा से उबर नहीं पाई और वारदात के करीब 12 घंटे बाद खुदकुशी कर ली. छात्रा के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक पूर्व वार्ड कमिश्नर के बेटे पर इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है.

पिस्टल की नोक पर लड़की से दुष्कर्म : परिजनों का आरोप है कि गुरुवार की शाम को पीड़िता घर में अकेली थी. इस दौरान युवक घर में घुस आया और पिस्टल की नोक पर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

'उसके हाथ में पिस्टल थी' : मृतका के पिता ने बताया कि ''घटना की रात वे लोग खेत में गेहूं की कटाई करने गए थे. रात करीब 9 बजे जब वे लौटे तो उन्होंने बेटी के चीखने की आवाज सुनी. घर के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि पड़ोस का एक युवक वहां मौजूद था और उसके हाथ में पिस्टल थी.''

'अगर मुंह खोला तो गोली मारकर हत्या कर देंगे' : इस दौरान परिवार ने बच्ची को रोते देखा, परिवार के पूछने पर उसने पूरी बात बताई. तभी आरोपी युवक ने पिस्टल दिखाते हुए परिजनों को धमकाया और कहा कि अगर वारदात की जानकारी किसी को दी तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी.

दबंगई का खौफ और चुनावी रंजिश : परिजनों का यह भी आरोप है कि घटना के बाद आरोपी का पिता भी वहां पहुंचा और इज्जत का हवाला देकर मामले को दबाने का दवाब बनाया गया. मृतका के रिश्तेदार ने बताया कि, पूर्व में वार्ड कमिश्नर के चुनाव में रंजिश के कारण आरोपी पक्ष उनसे खुन्नस रखता था.

''आरोपी के पिता ने पूर्व में वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ा और हार गया. उनका मानना था कि पीड़ित परिवार ने उसे वोट नहीं दिया था, जिस बात को लेकर दुश्मनी पाल रखी थी. इसी कारण उसका बेटा घर में घुसा और बच्ची के साथ हथियार के बल पर दुष्कर्म किया.'' - मृतक के परिजन

डर से पुलिस के पास नहीं गया परिवार : इसके बाद धमकी और डर के कारण सहमा हुआ परिवार रात में पुलिस के पास नहीं जा सका. परिजनों ने बेटी को सांत्वना दी कि उसे जरूर इंसाफ दिलाएंगे. इसके बाद छात्रा अपने कमरे में चली गई.

'सुबह कमरे में झांककर देखा तो बेटी..' : गेहूं की कटाई का समय होने के कारण सुबह परिजन फिर से खेत की ओर चले गए. जब सुबह करीब 9 बजे छात्रा की मां वापस लौटीं तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है. दीवार के सहारे झांककर देखने पर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. छात्रा ने कमरे में दुपट्टे के सहारे पंखे से लटककर अपनी जान दे दी थी.

'गांव में बेखौफ घूम रहा आरोपी' : इस बीच, परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपी बेखौफ होकर गांव में ही घूम रहा है और पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहा है. उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त से सख्त देने की मांग की है.

वारदात पर क्या बोले डीएसपी? : मामले को लेकर राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़की ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया गया है.

जांच में जुटी पुलिस : डीएसपी ने बताया कि परिजनों द्वारा शुरुआती दौर में प्रेम-प्रसंग की बात भी कही गई थी, लेकिन यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों को देखते हुए इस बिंदु पर भी गहराई से जांच की जा रही है.

''एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतका के कपड़े और अन्य अहम सबूत जब्त किए हैं. पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का पूरा सच सामने आ सकेगा. पुलिस घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है.'' - सुनील कुमार सिंह, डीएसपी

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