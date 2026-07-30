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भिलाई में रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदला, लाठी-डंडे, पत्थर और धारदार हथियार से हमला

भिलाई में रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रास्ते में खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर विवाद के बाद चले लाठी-डंडे और पत्थर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: जिले के भिलाई-3 थाना क्षेत्र के डबरापारा में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. रास्ते में खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए. जमकर मारपीट हुई, जिसमें लाठी-डंडे, लोहे की रॉड, पत्थरों और धारदार हथियार तक का इस्तेमाल किया गया.

घायलों का इलाज जारी

पुलिस के मुताबिक, शिकायत में बताया गया कि सोहन वर्मा, मोहन वर्मा, राजा वर्मा और उनके साथियों ने मिलकर पूजा साहू के परिवार और उनके साथ मौजूद लोगों पर हमला कर दिया. इस हमले में तेजराम साहू उर्फ तेजा और नीलेश साहू गंभीर रूप से घायल हो गए. नीलेश साहू की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. वहीं अन्य घायलों का भी उपचार जारी है.

2 आरोपी हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही भिलाई-3 पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने पूजा साहू की शिकायत पर सोहन वर्मा, मोहन वर्मा, राजा वर्मा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.

2 गुटों में जमकर मारपीट, 2 लोगों की हालत गंभीर, एक युवक वेंटिलेटर पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाकी आरोपियों की भी तलाश

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि रास्ते में खड़ी गाड़ी हटाने की बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई. हिरासत में लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.