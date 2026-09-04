ETV Bharat / state

दिल्ली के सीलमपुर में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप,दो पक्षों में चाकूबाजी, महिला समेत चार घायल

सीलमपुर इलाके में घर के नीचे स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो पड़ोसी परिवारों के बीच विवाद देखते ही देखते चाकूबाजी में बदला,चार लोग घायल

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 4, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में छोटी-छोटी बातों को लेकर होने वाले विवाद अब खूनी संघर्ष का रूप लेते जा रहे हैं. सीलमपुर इलाके में घर के नीचे स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो पड़ोसी परिवारों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते चाकूबाजी में बदल गया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है. घटना में एक महिला समेत दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए.

स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ हिंसक: घटना सीलमपुर के जे -ब्लॉक इलाके की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, दिलशाद और आमिर के परिवार के बीच घर के नीचे स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था. शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों परिवार आमने-सामने आ गए.

मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप,दो पक्षों में चाकूबाजी (ETV Bharat)

मारपीट और चाकू से हमला करने के आरोप:आरोप है कि विवाद के दौरान दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के साथ मारपीट की गई और चाकू से हमला किया गया. इस दौरान दिलशाद और उसकी पत्नी घायल हो गए. वहीं, दूसरे पक्ष से आमिर और उसका भाई भी चाकू लगने से जख्मी हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

सभी घायलों का जीटीबी अस्पताल में इलाज जारी: सूचना मिलते ही सीलमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल जीटीबी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चारों घायलों को छुट्टी दे दी गई. पुलिस के मुताबिक फिलहाल सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है.

संबंधित धाराओं में अलग-अलग मुकदमा दर्ज
पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस अब घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि विवाद की शुरुआत से लेकर चाकूबाजी तक की पूरी घटना का क्रम स्पष्ट हो सके.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली के होटल में पत्नी की चाकू मारकर हत्या, पति ने भी जान देने की कोशिश की; छह महीने पहले हुई थी शादी

दिल्ली मॉडल की हत्या मामला: 15 से अधिक पुलिस टीमें कर रही जांच, जानिए क्या बताते हैं पड़ोसी

TAGGED:

SEELAMPUR STABBING INCIDENT
GTB HOSPITAL DELHI
DISPUTE FOR PARKING TURN VIOLENT
दिल्ली पार्किंग विवाद में चाकूबाजी
DELHI DISPUTE TURNED VIOLENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.