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बिलासपुर में मामूली विवाद के बाद भड़का बवाल, धारा 144 लागू

बिलासपुर शहर में बीती रात मामूली निजी विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर पथराव हुआ. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए. स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलते ही एसएसपी रजनीश सिंह और कलेक्टर संजय अग्रवाल देर रात मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

बिलासपुर: शहर में मामूली विवाद के बाद भड़के बवाल को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी नजर है.

बवाल के बाद पुलिस ने सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है. इसके साथ ही सोशल मीडिया एक्टिविटी पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की भड़काऊ, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

दो लोगों के व्यक्तिगत विवाद को गुटबाजी के रूप में परिवर्तित किया गया. प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. तत्काल कार्रवाई की है. शांतिपूर्वक दुकानें और मार्केट खुला है. आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी -सुनील जैन, संभागायुक्त

पथराव की घटना में थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है. वहीं, दोनों पक्षों के दर्जनों लोगों को भी चोटें आई हैं. तनाव को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अन्य जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है. संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है.

कोतवाली क्षेत्र में दो गुटों के बीच लड़ाई झगड़ा और पत्थरबाजी हुई. पुलिस प्रशासन ने पूरी रात फ्लैगमार्च निकाला. स्थिति नियंत्रण में है. जिन लोगों ने भी कानून को हाथ में लिया है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. घायल पुलिस अधिकारियों का इलाज चल रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है. बिलासपुरवासियों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे -रामगोपाल गर्ग, आईजी

घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं. ड्रोन और अन्य तकनीकी माध्यमों से भी निगरानी की जा रही है. पुलिस उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है. मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज किए जाने की तैयारी है. फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रित बताई जा रही है, लेकिन तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती जारी है. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा नहीं करने की अपील की है. पुलिस ने साफ किया है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.