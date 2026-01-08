ETV Bharat / state

लखनऊ में रेप के बाद नाबालिग ने किया सुसाइड, पुलिस ने दबोचा आरोपी

पीड़िता की मौत के बाद पुलिस का एक्शन, सुसाइड नोट में आरोपी को बताया जिम्मेदार.

minor dies after rape in lucknow accused arrested.
लखनऊ में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 8:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः राजधानी के थाना पारा क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोप पुलिस ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. रेप के बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने इस मामले में एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है. इसमें पीड़िता ने आरोपी को रेप का जिम्मेदार ठहराया है.

पीड़िता के परिजनों ने लगाया था ये आरोप: पारा थाना प्रभारी सुरेश सिंह के मुताबिक एक जनवरी को पीड़िता के परिजनों ने थाना पारा में सूचना दी थी. इसमें बताया था कि नाबालिग बालिका ने जान देने की कोशिश की है. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. मामले में एक सुसाइड नोट मिला था. इसमें हरदोई निवासी श्याम सिंह पर दुष्कर्म का आरोप पीड़िता ने लगाया था. इसी के चलते सुसाइड करने की बात लिखी थी.

पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा: परिजनो की तहरीर के आधार पर थाना पारा, लखनऊ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई थी. पुलिस ने सात जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस क्या बोली: थाना प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि आरोपी मृतका की बुआ का लड़का था. वह पीड़िता के घर में साथ में ही रहता था. लखनऊ में किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था. घर में रहने के दौरान ही उसने नाबालिग से रेप किया था. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.


ये भी पढ़ेंः UP में SIR; ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही मचा सियासी घमासान, करीब 2.89 करोड़ नाम कटे, सपा और बीजेपी आमने-सामने

TAGGED:

LUCKNOW LATEST NEWS
LUCKNOW CRIME NEWS
लखनऊ न्यूज़
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.