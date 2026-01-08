ETV Bharat / state

लखनऊ में रेप के बाद नाबालिग ने किया सुसाइड, पुलिस ने दबोचा आरोपी

लखनऊः राजधानी के थाना पारा क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोप पुलिस ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. रेप के बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने इस मामले में एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है. इसमें पीड़िता ने आरोपी को रेप का जिम्मेदार ठहराया है.

पीड़िता के परिजनों ने लगाया था ये आरोप: पारा थाना प्रभारी सुरेश सिंह के मुताबिक एक जनवरी को पीड़िता के परिजनों ने थाना पारा में सूचना दी थी. इसमें बताया था कि नाबालिग बालिका ने जान देने की कोशिश की है. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. मामले में एक सुसाइड नोट मिला था. इसमें हरदोई निवासी श्याम सिंह पर दुष्कर्म का आरोप पीड़िता ने लगाया था. इसी के चलते सुसाइड करने की बात लिखी थी.



पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा: परिजनो की तहरीर के आधार पर थाना पारा, लखनऊ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई थी. पुलिस ने सात जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.



पुलिस क्या बोली: थाना प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया कि आरोपी मृतका की बुआ का लड़का था. वह पीड़िता के घर में साथ में ही रहता था. लखनऊ में किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था. घर में रहने के दौरान ही उसने नाबालिग से रेप किया था. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.





