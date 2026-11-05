धनबाद में थैलेसीमिया से जंग हारी 9 साल की मासूम, जाते-जाते कर गई नेत्रदान
धनबाद के एसएनएमएमसीएच में इलाज के दौरान थैलेसीमिया से पीड़ित रामगढ़ की मिशा जिंदगी की जंग हार गई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 4:20 AM IST
धनबाद: नौ साल की उम्र जब बच्चों के सपनों की दुनिया रंगों से भरी होती है, तब एक मासूम अस्पतालों और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बीच अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी. थैलेसीमिया से पीड़ित रामगढ़ की मिशा आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन जाते-जाते वह किसी की दुनिया रोशन करने की वजह बन गई. बेटी की मौत के बाद मां सविता देवी ने उसका नेत्रदान करने का फैसला लिया.
रामगढ़ की रहने वाली थी मासूम
मां का कहना था कि जब तक बेटी जिंदा थी, लोग रक्तदान कर उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश करते थे, अब उसकी आंखें किसी दूसरे की दुनिया रोशन करेंगी. मां के इस साहसिक फैसले ने अस्पताल में मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया.
रामगढ़ जिले के घाटोटांड़ निवासी महेश महतो की 9 वर्षीय बेटी थैलेसीमिया से पीड़ित थी. बीमारी के कारण उसे लगातार रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती थी. 3 नवंबर को ही बेटी को ब्लड चढ़ाया गया था, जिसके बाद वह घर लौटी थी, लेकिन अगले ही दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.
कार्डियक अरेस्ट के कारण मासूम ने तोड़ा दम
मां सविता देवी ने समाजसेवी अंकित राजगढ़िया को फोन कर बेटी की गंभीर हालत की जानकारी दी. अंकित की पहल पर लड़की को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लाया गया. बुधवार दोपहर करीब दो बजे गंभीर हालत में भर्ती बच्ची को तत्काल पीआईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण लड़की ने दम तोड़ दिया.
मां के फैसले से भावुक हुए लोग
बेटी की मौत के बाद मां सविता देवी के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. इसी बीच समाजसेवी अंकित राजगढ़िया ने उन्हें बेटी के नेत्रदान के लिए प्रेरित किया. गम की इस घड़ी में मां ने जो फैसला लिया, उसने सभी को भावुक कर दिया. सविता देवी ने बेटी की आंखें दान करने की सहमति दे दी. मां का कहना था कि अब तक लोग उनकी बच्ची को रक्त देकर उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज उनकी बेटी नेत्रदान के जरिए किसी दूसरे की दुनिया रोशन करेगी. इससे उनकी बेटी हमेशा अमर रहेगी.
मिशा को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि
एक मां के इस फैसले के बाद अस्पताल के नेत्र विभाग की टीम ने कॉर्निया सुरक्षित रखने की प्रक्रिया पूरी की. इस पूरी प्रक्रिया में नेत्र विभाग के एचओडी डॉ. धर्मेंद्र कुमार के साथ अशोक, मनोज और संदीप की महत्वपूर्ण भूमिका रही. मिशा के नेत्रदान के बाद पीडियाट्रिक्स विभाग में मौजूद वार्ड बॉय, नर्सों और पैरामेडिकल विद्यार्थियों ने मासूम को सलामी देकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी. अस्पताल का माहौल इस दौरान गमगीन हो गया.
बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान की इच्छा जताई थी. परिजनों की सहमति के बाद बच्ची का कॉर्निया सुरक्षित रख लिया गया है. वहीं नेत्र विभाग के एचओडी डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जरूरतमंद मरीज को कॉर्निया उपलब्ध कराने के लिए सूचना दी गई है. संभावना है कि गुरुवार को जरूरतमंद मरीज के पहुंचने पर कॉर्निया प्रत्यारोपण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी: डॉ. डीके गिंदौरिया, अधीक्षक, SNMMCH
मां के फैसले को सलाम
मिशा के जाने का गम उन लोगों के लिए भी गहरा है, जो उसके इलाज के दौरान मदद में जुटे थे. समाजसेवी अंकित राजगढ़िया के मुताबिक, मिशा उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गई थी. महज दो दिन पहले ही उनसे बच्ची की बातचीत हुई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वह दुनिया छोड़ जाएगी. उन्होंने मां सविता देवी के साहस और इस फैसले को सलाम किया. वहीं बच्ची के शव को उसके पिता महेश महतो के घर रामगढ़ जिले के घाटोटांड़ ले जाने के लिए धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन की ओर से एंबुलेंस की व्यवस्था कराई गई.
सूनी हो गई मां की गोद
9 साल की मिशा अब इस दुनिया में नहीं है. उसकी मां की गोद सूनी हो गई, परिवार का आंगन खामोश हो गया, लेकिन मां ने अपने सबसे बड़े दुख को मानवता की मिसाल में बदल दिया. जिस बेटी की जिंदगी बचाने के लिए लोग रक्तदान करते थे, आज उसी बेटी की आंखें किसी दूसरे की दुनिया रोशन करने का माध्यम बनेगी. मिशा की जिंदगी भले ही थम गई, लेकिन उसकी आंखों से किसी की जिंदगी में नई रोशनी आने की उम्मीद जरूर जिंदा है.
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