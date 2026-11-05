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धनबाद में थैलेसीमिया से जंग हारी 9 साल की मासूम, जाते-जाते कर गई नेत्रदान

एसएनएमएमसीएच, धनबाद ( ETV BHARAT )

धनबाद: नौ साल की उम्र जब बच्चों के सपनों की दुनिया रंगों से भरी होती है, तब एक मासूम अस्पतालों और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बीच अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी. थैलेसीमिया से पीड़ित रामगढ़ की मिशा आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन जाते-जाते वह किसी की दुनिया रोशन करने की वजह बन गई. बेटी की मौत के बाद मां सविता देवी ने उसका नेत्रदान करने का फैसला लिया.

रामगढ़ की रहने वाली थी मासूम