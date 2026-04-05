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नाबालिग से जब्त की ढाई किलो से ज्यादा अफीम, सप्लाई करने वाला आरएसी कांस्टेबल भी गिरफ्तार

नाबालिग से जब पुलिस ने पूछताछ कि तो उसने प्रतापगढ़ जिले में तैनात आरएसी कांस्टेबल को सप्लायर बताया.

Chittorgarh Sadar Police Station
चित्तौड़गढ़ सदर पुलिस थाना (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 5, 2026 at 5:57 PM IST

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चित्तौड़गढ़: सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने ‌एक नाबालिग को 2 किलो 757 ग्राम अवैध अफीम का परिवहन करते हुए डिटेन किया है. इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. प्रकरण में प्रारंभिक पूछताछ में अफीम उपलब्ध कराने वाले आरएसी के एक कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में तैनात है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि नशे के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मादक पदार्थों के भंडारण एवं परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. सदर थानाधिकारी प्रेमसिंह की टीम ने हाईवे रोड़ पर गश्त करते समय एक नाबालिग लड़के को रुकवाया. इसकी तलाशी के दौरान 2 किलो 757 ग्राम अवैध अफीम जब्त की, जो यह परिवहन कर रहा था. इस पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत जब्ती कार्रवाई की गई. मौके पर डिटेनशुदा नाबालिग से पूछताछ करने पर अवैध अफीम उपलब्ध कराने वाले साथी आरोपित के बारे में जानकारी ली.

पढ़ें: डोडा चूरा की तस्करी : 70 साल की बुजुर्ग सहित दो महिलाएं गिरफ्तार, पंजाब ले जाने की आशंका

पुलिस ने नामजद आरोपित आरएसी के कांस्टेबल सरजीत चौधरी को आरएसी बटालियन प्रतापगढ़ से डिटेन किया. कांस्टेबल को नाबालिग से रूबरू करवा अनुसंधान किया गया. अवैध अफीम की तस्करी को उपलब्ध कराने में मिलीभगत पाए जाने पर आरएसी कांस्टेबल सरजीत चौधरी पुत्र रामकुमार चौधरी निवासी सोमासर, थाना राजीयासर, जिला श्रीगंगानगर, हाल महाराणा प्रताप बटालियन, आरएसी, प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया. इसे रविवार को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया. आरोपित से अवैध अफीम की तस्करी को लेकर पूछताछ जारी है.

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DRUG SMUGGLING IN CHITTORGARH
MINOR DETAINED WITH OPIUM
SPECIAL CAMPAIGN AGAINST DRUGS
RAC CONSTABLE ARRESTED

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