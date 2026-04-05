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नाबालिग से जब्त की ढाई किलो से ज्यादा अफीम, सप्लाई करने वाला आरएसी कांस्टेबल भी गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: सदर चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने ‌एक नाबालिग को 2 किलो 757 ग्राम अवैध अफीम का परिवहन करते हुए डिटेन किया है. इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. प्रकरण में प्रारंभिक पूछताछ में अफीम उपलब्ध कराने वाले आरएसी के एक कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में तैनात है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि नशे के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मादक पदार्थों के भंडारण एवं परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. सदर थानाधिकारी प्रेमसिंह की टीम ने हाईवे रोड़ पर गश्त करते समय एक नाबालिग लड़के को रुकवाया. इसकी तलाशी के दौरान 2 किलो 757 ग्राम अवैध अफीम जब्त की, जो यह परिवहन कर रहा था. इस पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत जब्ती कार्रवाई की गई. मौके पर डिटेनशुदा नाबालिग से पूछताछ करने पर अवैध अफीम उपलब्ध कराने वाले साथी आरोपित के बारे में जानकारी ली.