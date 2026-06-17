ETV Bharat / state

महात्मा गांधी की प्रतिमा टूटने पर बवाल, नाबालिग ने तोड़ी थी प्रतिमा

अंबिकापुर पुलिस ने प्रतिमा तोड़ने के मामले में एक नाबालिग को हिरासत में लिया है. दूसरे की तलाश जारी है.

MAHATMA GANDHI STATUE VANDALISM
महात्मा गांधी प्रतिमा तोड़फोड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 7:41 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा : अंबिकापुर गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित करने के मामले में जानकारी सामने आई है. प्रतिमा को नाबालिग बच्चों ने तोड़ा था. पुलिस की प्रारंभिक जांच में दो नाबालिग आरोपियों की पहचान कर ली गई है. इनमें से एक अपचारी बालक को पुलिस ने पकड़ लिया है इसके साथ ही दूसरे आरोपी की तलाश जारी है.

महात्मा गांधी की प्रतिमा में तोड़फोड़

सोमवार को गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया था. महात्मा गांधी का दाहिना हाथ, डंडा और चश्मा का भाग टूटा हुआ था. इस बात की जानकारी सामने आने के बाद लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही थी. इस घटना को लेकर कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी.

टीएस सिंहदेव ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की (ETV Bharat Chhattisgarh)

हिरासत में नाबालिग

इधर एसएसपी राजेश अग्रवाल ने भी इस मामले की गंभीरता से जांच के निर्देश दिए थे. सार्वजानिक संपत्ति और महापुरुष की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस द्वारा बीएनएस की धारा 196(1), 299, 324(5) एवं धारा 3 सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत अपराध दर्ज किया था. पुलिस व साइबर सेल ने सीसीटीवी की जांच की. जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि दो नाबालिग बदमाशों द्वारा प्रतिमा के हाथ, छड़ी को तोड़ दिया गया और वहीं फेंक कर भाग गए. पुलिस ने दोनों बालकों की पहचान आकर ली है और इनमें से एक नाबालिग को हिरासत में लिया है. पुलिस दूसरे अपचारी बालक की तलाश कर रही है. वहीं नगर निगम व संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर क्षतिग्रस्त प्रतिमा के पुर्नस्थापना एवं मरम्मत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित किए जाने जाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में सरगुजा कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है. ज्ञापन के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपिता की नयी प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही साथ प्रतिमा खंडित करने वाले पर कठोर कार्रर्वाई की मांग की है.

टीएस सिंहदेव ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, प्रतिमा की मरम्मत की मांग

वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये कृत्य किसी मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने ऐसा किया है या गोडसे प्रेमी ने किया है. शहर के प्रमुख चौक पर इस प्रकार की घटना होना दुर्भाग्यजनक है. इसी से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था लचर नजर आती है. शासन क्या इतनी लचर हो गई है कि राष्ट्र पिता की प्रतिमा को खंडित करने में संकोच नहीं कर रहे हैं. टीएस ने कहा कि तत्काल जांच करें और दोषियों पर कार्रवाई करे और तत्काल मूर्ति की मरम्मत कर बापू को सम्मान प्रदान करें.

बता दें रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी शरारती तत्वों ने गांधी चौक स्थित गांधी जी की खड़ी प्रतिमा पर हमला किया, हमलावरों ने प्रतिमा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, घटना के तुरंत बाद, कुछ स्थानीय राहगीरों ने प्रतिमा के खंडित होने की सूचना दी. मौक़े पर पहुंचे कांग्रेस नेता परवेज गांधी ने घटना की निंदा कर विरोध जताया, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत गांधी चौक पहुंची, पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खंडित प्रतिमा को तुरंत एक कपड़े से ढका गया, ताकि प्रतिमा के खंडित रूप को और नुकसान न पहुंचे और लोगों की भावनाएं आहत न हों.

बीएसपी स्क्रैप चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस ने देवरिया से मुख्य आरोपी को दबोचा
धमतरी स्कूल बस फिटनेस टेस्ट, जांच में 14 वाहन फेल, प्रशासन ने वसूला 12 हजार जुर्माना
छत्तीसगढ़ से 4 म्यूथाई खिलाड़ी मलेशिया रवाना, विश्व चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा

TAGGED:

महात्मा गांधी प्रतिमा तोड़फोड़
MAHATMA GANDHI STATUE
AMBIKAPUR GANDHI CHOWK
MINOR DETAINED SURGUJA
MAHATMA GANDHI STATUE VANDALISM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.