चित्रकूट में 14 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म; आरोपी पिता गिरफ्तार, पत्नी की हत्या मामले में गया था जेल

चित्रकूट : शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सगी बेटी (14) के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. नाबालिग बेटी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि पिता ने अपनी काली करतूत को छिपाने के लिये पत्नी की हत्या कर दी थी.

चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि यह बहुत ही शर्मनाक घटना है. सगे पिता पर पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. लगभग 14 साल की बेटी है. आरोप है कि सगे पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. पूछताछ में नाबालिग का आरोप है कि लगभग ढाई साल पहले भी उसके पिता ने उसके साथ ऐसी हरकत की थी. मां गांव में रहती थीं.

आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने पत्नी की भी हत्या कर दी थी. उन्होंने बताया कि महिला के मायकेवालों ने मुकदमा लिखवाया था. उस वक्त नाबालिग ने दहशत में आकर इस बात का पर्दाफश नहीं किया था.