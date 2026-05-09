प्रेम की फांस में लेक्चरार की नाबालिग़ बेटी से दुष्कर्म, महज़ 48 घंटे में आरोपी गिरफ़्तार
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दिन में किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 1:59 PM IST
कानपुर : शिवराजपुर थाना क्षेत्र में एक शिक्षिका की 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने करवाई करते हुए 2 दिन में किशोरी को बरामद कर लिया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत कार्रवाई की है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने शिकायत में बताया कि बीते 5 मई को उनकी नाबालिग बेटी घर से बाहर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी.
पीड़िता की माँ एक डिग्री कॉलेज में शिक्षिका हैं, जबकि पिता लंबे समय से बीमार चल रहे हैं. परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद जब बेटी का पता नहीं चला, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अरौल थाना क्षेत्र का रहने वाला नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. आरोपी ने किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसा रखा था.
इसके बाद पुलिस की तीन टीमें गठित की गईं और सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी के ठिकाने का पता लगाया गया.
थाना प्रभारी जनार्दन यादव ने बताया कि पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को 48 घंटे में धर दबोचा और किशोरी को सकुशल बरामद किया.
आरोपी से पूछताछ में जानकारी मिली है कि आरोपी ने किशोरी को प्रेमजाल में फंसा रखा था. जिसके बाद वह किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है. आरोपी के विरुद्ध दर्ज अपहरण के मुकदमे में दुष्कर्म और पॉक्सो (POCSO) की धाराएं बढ़ाई गई हैं. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.