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प्रेम की फांस में लेक्चरार की नाबालिग़ बेटी से दुष्कर्म, महज़ 48 घंटे में आरोपी गिरफ़्तार

नाबालिग से दुष्कर्म, 48 घंटे में आरोपी गिरफ्तार. ( सांकेतिक तस्वीर. )

कानपुर : शिवराजपुर थाना क्षेत्र में एक शिक्षिका की 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने करवाई करते हुए 2 दिन में किशोरी को बरामद कर लिया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत कार्रवाई की है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परिजनों ने शिकायत में बताया कि बीते 5 मई को उनकी नाबालिग बेटी घर से बाहर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी.

पीड़िता की माँ एक डिग्री कॉलेज में शिक्षिका हैं, जबकि पिता लंबे समय से बीमार चल रहे हैं. परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद जब बेटी का पता नहीं चला, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अरौल थाना क्षेत्र का रहने वाला नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. आरोपी ने किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसा रखा था.