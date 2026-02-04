ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में नाबालिग दलित छात्रा से रेप; बच्चा पैदा होने पर मामला सामने आया, आरोपी गिरफ्तार

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता ने डर और लोकलाज के कारण किसी को बताया नहीं था. वह गर्भवती हो गई थी. 1 फरवरी को नवजात को कूड़े के ढेर में फेंकने की बात भी सामने आई थी. नगला खंगर इंस्पेक्टर गिरीश कुमार ने बताया कि पीड़ित छात्रा की मां ने आरोपी कन्हैया के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

नौंवी क्लास की छात्रा से रेप: नगला खंगर इंस्पेक्टर गिरीश कुमार ने कहा कि यह मामला नगला खंगर इलाके के एक गांव का है. यहां रहने वाली एक महिला ने आरोपी कन्हैया उर्फ रोहित निवासी गांव कौरारी खेड़ा थाना नगला खंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. इसमें आरोप लगाया है कि आरोपी कन्हैया महिला के घर आया और उसकी 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया. वह क्लास 9 की स्टूडेंट है.

डर की वजह से किसी को नहीं बताया: पीड़िता ने डर की वजह से किसी को बताया नहीं. रेप के बाद पीड़िता गर्भवती हो गयी थी. एफआईआर के मुताबिक पीड़िता की मां 1 फरवरी को जब वह घर से बाहर किसी काम से गयी थी और जब लौट कर आई तो जानकारी मिली कि एक खाली प्लॉट में एक नवजात शिशु पड़ा मिला है. उसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था. खाली प्लॉट में उसकी बेटी कूड़ा फेंकने के लिए गयी थी.