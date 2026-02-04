ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में नाबालिग दलित छात्रा से रेप; बच्चा पैदा होने पर मामला सामने आया, आरोपी गिरफ्तार

नगला खंगर इंस्पेक्टर गिरीश कुमार ने बताया कि महिला ने आरोपी कन्हैया के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
9वीं क्लास की दलित छात्रा से रेप करने वाला गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 9:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता ने डर और लोकलाज के कारण किसी को बताया नहीं था. वह गर्भवती हो गई थी. 1 फरवरी को नवजात को कूड़े के ढेर में फेंकने की बात भी सामने आई थी. नगला खंगर इंस्पेक्टर गिरीश कुमार ने बताया कि पीड़ित छात्रा की मां ने आरोपी कन्हैया के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

नौंवी क्लास की छात्रा से रेप: नगला खंगर इंस्पेक्टर गिरीश कुमार ने कहा कि यह मामला नगला खंगर इलाके के एक गांव का है. यहां रहने वाली एक महिला ने आरोपी कन्हैया उर्फ रोहित निवासी गांव कौरारी खेड़ा थाना नगला खंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. इसमें आरोप लगाया है कि आरोपी कन्हैया महिला के घर आया और उसकी 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया. वह क्लास 9 की स्टूडेंट है.

डर की वजह से किसी को नहीं बताया: पीड़िता ने डर की वजह से किसी को बताया नहीं. रेप के बाद पीड़िता गर्भवती हो गयी थी. एफआईआर के मुताबिक पीड़िता की मां 1 फरवरी को जब वह घर से बाहर किसी काम से गयी थी और जब लौट कर आई तो जानकारी मिली कि एक खाली प्लॉट में एक नवजात शिशु पड़ा मिला है. उसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था. खाली प्लॉट में उसकी बेटी कूड़ा फेंकने के लिए गयी थी.

नवजात को कूड़े के ढेर में फेंका: महिला के पूछने पर बेटी ने उसे बताया कि उसने ही नवजात को जन्म दिया था. कन्हैया ने उसके साथ रेप किया था. नगला खंगर इंस्पेक्टर गिरीश कुमार ने बताया कि पीड़ित की मां ने आरोपी कन्हैया के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. आरोपी को भदान चौराहे से गिरफ्तार किया गया. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने 20 साल से कार्यरत एड-हॉक शिक्षकों को हटाने पर विद्यापीठ को निर्णय लेने का आदेश दिया

TAGGED:

MINOR DALIT STUDENT RAPE
ACCUSED ARRESTED IN RAPE CASE
MATTER CAME AFTER CHILD BORN
DALIT STUDENT RAPE IN FIROZABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.