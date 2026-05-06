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टाटानगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ा नाबालिग, हाईटेंशन की चपेट में आने से हुआ जख्मी

मालगाड़ी के ऊपर लेटा हुआ नाबालिग ( Etv bharat )

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी पर एक नाबालिग चढ़ गया और हाइटेंशन तार की चपेट मे आने से बुरी तरह झुलस गया. मामले में टाटानगर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और नाबालिग की पहचान की जा रही है.

हाई वोल्टेज ओवरहेड तार के संपर्क में आया युवक

जानकारी के मुताबिक, एक नाबालिग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया. इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज ओवरहेड तार के संपर्क में आते ही तेज धमाका हुआ जिसके बाद नाबालिग बुरी तरह झुलस गया. इधर घटना के बाद प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया.

युवक की बनी हुई है गंभीर स्थिति

घटना के बाद तत्काल जीआरपी, आरपीएफ की टीम और रेलवे कर्मी मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल नाबालिग को मालगाड़ी से नीचे उतारा और रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है आरपीएफ