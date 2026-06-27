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मिर्ज़ापुर में प्रेमी से शादी के लिए हाई-टेंशन टावर पर चढ़ी नाबालिग़

नाबालिक लड़की का गांव के ही युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे वह विवाह की मांग कर रही थी.

शादी के लिए हाई-टेंशन टावर पर चढ़ी नाबालिग़
शादी के लिए हाई-टेंशन टावर पर चढ़ी नाबालिग़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 1:55 PM IST

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मिर्जापुर: जनपद में प्रेमी से शादी की जिद को लेकर शुक्रवार को हाईटेंशन टावर पर नाबालिग प्रेमिका चढ़ गई. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस को 60 मीटर की ऊंचाई से नाबालिग को सुरक्षित उतारने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी.

गुरसंडी चौकी प्रभारी सुरेश सिंह के अनुसार, देहात कोतवाली के एक गांव में शनिवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक नाबालिक लड़की अपनी प्रेमी से शादी को लेकर हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई. नाबालिग लड़की का गांव के ही रहने वाले राहुल नामक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे वह विवाह की मांग कर रही थी, लेकिन परिवार वाले शादी के लिए राजी नही थे.

इसी बात को लेकर नाबालिग शुक्रवार को हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई. ग्रामीणों की नजर पड़ते ही इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने नीचे उतरने के लिए उसे काफी समझाया, लेकिन वह शादी की जिद पर अड़ी रही और निचे उतरने के जगह ऊपर चढ़ने लगी.

जानकारी मिलते ही गुरसंडी चौकी प्रभारी सुरेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों के साथ घंटों मशक्कत के बाद नाबालिग प्रेमिका को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. लड़की के नीचे आने के बाद ग्रामीण और पुलिस ने राहत की सांस ली.

गुरसंडी पुलिस लड़की को परिजनों के साथ थाने ले गई, जहां दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को समझने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा, साथ ही नाबालिग को समझा बुझाकर परिजनों के साथ घर भेज दिया.

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