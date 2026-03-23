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सीमेंट फैक्ट्री में नाबालिग के साथ बर्बरता, आरोपी गार्ड अरेस्ट, मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

बताया जा रहा है कि पीड़ित बालक अत्यंत गरीब परिवार से है और उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है.परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह आसपास छोटे-मोटे काम कर गुजर-बसर करता है. घटना के बाद कुछ लोगों ने परिवार पर एफआईआर दर्ज न कराने का दबाव बनाने की भी बात कही है.वहीं वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और स्थानीय लोगों के समर्थन से परिजन सामने आए. जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन हरकत में आया और तत्काल कार्रवाई शुरू की गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तीन गार्डों ने मिलकर बच्चे को जमीन पर पटक-पटक कर पीटा, जिससे वो बेहोश हो गया.इस पूरी घटना का मौके पर मौजूद अन्य बच्चों ने वीडियो बना लिया.जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.चिकित्सकों के अनुसार, बच्चे को अंदरूनी चोटें आई हैं, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है.

बलौदाबाजार : जिले के रावन स्थित सीमेंट फैक्ट्री में 12 वर्षीय बालक के साथ कथित बर्बर मारपीट की घटना सामने आने से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है. जानकारी के अनुसार, एक नाबालिग आम तोड़ने के लिए फैक्ट्री परिसर की दीवार पर चढ़ गया था. इसी दौरान सुरक्षा गार्डों ने उसे अंदर बुलाया और चोरी का आरोप लगाते हुए बेरहमी से मारपीट की. वहीं इस घटना के सामने आने के बाद मंत्री ने पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

मोबाइल में वीडियो आने के बाद मुझे जानकारी मिली.गार्ड ने लड़के को मारा है.हम लोग कल नहीं आए थे रिपोर्ट करने के लिए.गरीब आदमी है डर के मारे थाने नहीं आए.अब आए हैं तो थाने में बताए हैं कि रिपोर्ट लिखी जाएगी- परिजन

शनिवार को साढ़े पांच बजे की घटना है. आम तोड़ने के लिए फैक्ट्री में गए थे ,उसी समय सिक्योरिटी गार्ड ने पटक-पटककर मारा है. हम लोग थाना इसलिए नहीं आए थे क्योंकि गांव के उपसरपंच और एक व्यक्ति ने हमें धमकी दी थी कि रिपोर्ट करोगे तो अच्छा नहीं होगा.अब रिपोर्ट करने के लिए आए हैं- नाबालिग का भाई



घटना को लेकर राजनीति गर्म

बीजेपी मंडल अध्यक्ष रविशंकर वर्मा ने बताया कि, जैसे ही मुझे इस घटना की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिली, मैं तत्काल सरपंच प्रतिनिधि अक्षय भारती और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के ब्लॉक अध्यक्ष खिलेंद्र वैष्णव के साथ एकजुट होकर पीड़ित बच्चों के घर पहुंचा. वहां जाकर देखा कि बच्चे की हालत बेहद गंभीर थी और परिवार भय के साथ दबाव में था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने तुरंत मंत्री टंकराम वर्मा को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया.

मंत्री ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तत्काल जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए. यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और मानवता को शर्मसार करने वाली है. एक नाबालिग बच्चे के साथ इस प्रकार की बर्बरता किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले- रविशंकर वर्मा, बीजेपी मंडल अध्यक्ष

मंत्री टंकराम वर्मा ने कलेक्टर और SP को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कलेक्टर और एसपी को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही, पीड़ित बालक के समुचित इलाज और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों को भी निर्देशित किया गया है. वहीं इस पूरे मामले में थाना प्रभारी रितेश मिश्रा ने कहा कि घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की जा रही है.

एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और बाकी आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि किसी भी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे और वास्तविक दोषियों को सजा मिल सके- रितेश मिश्रा, थाना प्रभारी

हिरासत में आरोपी गार्ड

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी गार्ड को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य दो की तलाश जारी है. संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन से भी जवाब मांगा गया है.

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

घटना के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. अलग-अलग राजनीतिक दलों और संगठन के लोग भी इस घटना के खिलाफ एक मंच पर नजर आए. पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर आक्रोश का माहौल है और सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है.





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