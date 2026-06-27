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"तेरी बहन को छोड़ दूंगा", बोलते ही नाबालिग साले ने जीजा को मार डाला, फरीदाबाद में हत्या से हड़कंप

फरीदाबाद : दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक साले ने अपने ही जीजा को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया. घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद के दुर्गा बिल्डर इलाके की है. इस मामले में मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया गया है. वहीं आरोपी नाबालिक साले को पुलिस ने हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है.

मृतक युवक का पोस्टमार्टम : आपको बता दें कि घटना के बाद बादशाह खान सिविल अस्पताल में मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराया गया लेकिन उसका शव अभी उसके परिजनों के हवाले नहीं किया गया है. उसके परिजन बिहार के रहने वाले हैं जिनके आने के बाद ही मृतक का शव उनके हवाले किया जायेगा. इस मामले में फरीदाबाद के पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दुर्गा बिल्डर इलाके में एक युवक का शव पड़ा हुआ है जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चुरी में रखवा दिया.

बाल सुधार गृह भेजा गया : मृतक युवक के शरीर पर चाकू के निशान थे. मृतक की पहचान 22 वर्षीय जब्बार के रूप में हुई है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल के मुताबिक जब्बार की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की तो जांच में हत्या करने वाला मृतक जब्बार का नाबालिग साला ही निकला जिसने बताया कि उसके जीजा ने उसकी बहन को छोड़ने की धमकी दी थी जिसके चलते उसने गुस्से में आकर चाकू मारकर हत्या कर दी. यशपाल के मुताबिक फिलहाल आरोपी साले को काबू कर बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है.

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