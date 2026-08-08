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सब्जी की दुकान पर काम करने वाले नाबालिग के साथ कुकर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

बाड़मेर: जिले में एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि नाबालिग पीड़ित आरोपी की सब्जी की दुकान पर काम करता था. पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

पीड़ित नाबालिग आरोपी की सब्जी की दुकान पर काम कर रहा था. पिछले 6-7 महीने से आरोपी डराधमका कर कुकर्म की घटना को अंजाम दे रहा था. आरोपी के डर से पीड़ित इतने समय से चुप था और अब उसने अपने परिवार को आपबीती सुनाई. इसके बाद परिवार ने सदर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. सदर थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही पीड़ित का मेडिकल करवा कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.