सब्जी की दुकान पर काम करने वाले नाबालिग के साथ कुकर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
आरोपी की सब्जी की दुकान पर 8 महीने लगा हुआ था और पिछले 6-7 महीने से आरोपी नाबालिग के साथ कुकर्म कर रहा था.
Published : August 8, 2026 at 6:44 PM IST
बाड़मेर: जिले में एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि नाबालिग पीड़ित आरोपी की सब्जी की दुकान पर काम करता था. पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
पीड़ित नाबालिग आरोपी की सब्जी की दुकान पर काम कर रहा था. पिछले 6-7 महीने से आरोपी डराधमका कर कुकर्म की घटना को अंजाम दे रहा था. आरोपी के डर से पीड़ित इतने समय से चुप था और अब उसने अपने परिवार को आपबीती सुनाई. इसके बाद परिवार ने सदर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. सदर थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही पीड़ित का मेडिकल करवा कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म का एक मामला सामने आया है. इस संबंध में सदर थाने में एक मामला दर्ज हुआ है. आरोपी की सब्जी की दुकान पर 8 महीने लगा हुआ था और पिछले 6-7 महीने से आरोपी नाबालिग के साथ कुकर्म कर रहा था. उन्होंने बताया कि पीड़ित का मेडिकल मुआयना करवाने के साथ ही बयान दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण की जांच महिला सेल एसपी को सौंप गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.