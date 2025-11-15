ETV Bharat / state

बुलंदशहर में नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटा; चोरी के शक में हाथ-पैर रस्सी से बांधे, पुलिस ने खुलवाकर परिजनों को सौंपा

बुलंदशहर : जिले के कोतवाली खुर्जा क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को पेड़ से खुलवाकर मुक्त कराया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि कुछ लोग चोरी के शक में नाबालिग को पीट रहे थे. एसपी देहात ने बताया कि शिकायत पर पुलिस टीम मौके पर गई थी. नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.

कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में मुकदमा दर्जकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. चोरी के शक में नाबालिग को पीटने के मामले में आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

नेहरूपुर निवासी राहुल ने बताया कि चुंगी के पास दोपहर को भीड़ इकट्ठा हो रही थी. उन्होंने जाकर देखा कि एक नाबालिग (10) को पेड़ पर रस्सी से बांध रखा था. नाबालिग को कुछ लोग गाली दे रहे थे और उसकी पिटाई भी कर रहे थे. आस-पास मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.