बुलंदशहर में नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटा; चोरी के शक में हाथ-पैर रस्सी से बांधे, पुलिस ने खुलवाकर परिजनों को सौंपा
कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 10:16 PM IST
बुलंदशहर : जिले के कोतवाली खुर्जा क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को पेड़ से खुलवाकर मुक्त कराया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि कुछ लोग चोरी के शक में नाबालिग को पीट रहे थे. एसपी देहात ने बताया कि शिकायत पर पुलिस टीम मौके पर गई थी. नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.
कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में मुकदमा दर्जकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. चोरी के शक में नाबालिग को पीटने के मामले में आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
नेहरूपुर निवासी राहुल ने बताया कि चुंगी के पास दोपहर को भीड़ इकट्ठा हो रही थी. उन्होंने जाकर देखा कि एक नाबालिग (10) को पेड़ पर रस्सी से बांध रखा था. नाबालिग को कुछ लोग गाली दे रहे थे और उसकी पिटाई भी कर रहे थे. आस-पास मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग को मुक्त कराया. साथ ही मारपीट करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया गया. जिसके बाद नाबालिग और एक आरोपी को पुलिस कोतवाली लेकर आ गई. इसके बाद नाबालिग के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई. सूचना पर नाबालिग के परिजन भी कोतवाली पहुंच गए. मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि एक नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटने की शिकायत पर पुलिस टीम मौके पर गई थी. नाबालिग को बंधन से मुक्त कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. इसमें नाबालिग की मां की तहरीर पर आरोपी ललित सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जेल भेजा जा रहा है.
यह भी पढ़ें : आगरा में 50 फीट गहरे कुएं में गिरा था 5 साल का लड़का, 32 घंटे बाद निकाली जा सकी लाश