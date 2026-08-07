किन्नौर में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, नाबालिग लड़के पर लगा आरोप, पुलिस जांच में जुटी
किन्नौर से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. आरोप है कि 15 साल के लड़के ने 7 साल की लड़की के साथ रेप किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 8:15 PM IST
किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 15 वर्षीय लड़के पर 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है. मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.
किन्नौर एसपी के अनुसार, किन्नौर जिले से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां 15 वर्षीय नाबालिग लड़के पर 7 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है. वहीं, पीड़िता को पीएचसी में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है.
पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा ने बताया, पीड़िता घर के नजदीक एक ग्राऊंड में थी. इसी दौरान आरोपी ने बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया और पास ही एक खाली कमरे में ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया. पुलिस को दी गई शुरूआती जानकारी के मुताबिक वारदात के समय आरोपी ने सफेद और नीले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी, जिसके पर 68 नंबर लिखा हुआ था. आरोपी की इस विशिष्ट पहचान के आधार पर पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है. इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी गहन तफ्तीश कर रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं है.
किन्नौर के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा ने बताया, "परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरी निष्पक्षता व तत्परता के साथ मामले की जांच कर रही है".
सोशल मीडिया पर गलत प्रचार करने वालों पर होगी कार्रवाई: एसपी
मामले को लेकर किन्नौर एसपी ने सख्त चेतावनी भी जारी की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संवेदनशील मामले को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें या गलत प्रचार करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमेन एडवोकेट प्रताप नेगी ने कहा, "यह मामला बहुत ही शर्मनाक है और इस मामले मे CWC नाबालिग बच्ची के साथ है और नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए हर कोशिश कर रहा है".
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