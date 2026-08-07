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किन्नौर में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, नाबालिग लड़के पर लगा आरोप, पुलिस जांच में जुटी

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 15 वर्षीय लड़के पर 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है. मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

किन्नौर एसपी के अनुसार, किन्नौर जिले से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां 15 वर्षीय नाबालिग लड़के पर 7 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है. वहीं, पीड़िता को पीएचसी में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है.

पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा ने बताया, पीड़िता घर के नजदीक एक ग्राऊंड में थी. इसी दौरान आरोपी ने बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया और पास ही एक खाली कमरे में ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया. पुलिस को दी गई शुरूआती जानकारी के मुताबिक वारदात के समय आरोपी ने सफेद और नीले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी, जिसके पर 68 नंबर लिखा हुआ था. आरोपी की इस विशिष्ट पहचान के आधार पर पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है. इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी गहन तफ्तीश कर रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं है.