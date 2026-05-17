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उधम सिंह नगर: काशीपुर में किशोर और रुद्रपुर में विवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम, परिजनों ने बताया मौत का कारण

उधम सिंह नगर के काशीपुर में किशोर और रुद्रपुर में विवाहिता ने आत्महत्या कर ली. पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है.

UDHAM SINGH NAGAR SUICIDE CASE
किशोर और विवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 17, 2026 at 6:11 PM IST

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काशीपुर/रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र से एक दुखद मामला सामने आया है, जहां 17 वर्षीय किशोर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि किशोर पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

जानकारी के अनुसार, डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि कटोराताल नई बस्ती निवासी 17 वर्षीय किशोर ने आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते चौकी प्रभारी मीना रावत और एसआई गणेश पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया, जहां मृतक किशोर के गले पर निशान पाए गए. हालांकि शरीर पर किसी अन्य प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

परिजनों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि, मृतक किशोर का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वह मानसिक तनाव में था और काफी परेशान रहने लगा था. परिवार के लोगों का कहना है कि वह चुपचाप रहने लगा था और पहले की तुलना में कम बातचीत करता था.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आ सके.

विवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम: उधर, रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका का विवाह 7 वर्ष से कम समय पूर्व हुआ था. ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत तहसीलदार मजिस्ट्रेट दिनेश कुटोला को मौके पर बुलाया गया. उनकी मौजूदगी में परिजनों को पंच नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की गई.

मृतका के पति और परिजनों से पूछताछ में जानकारी मिली कि, 16 मई की रात महिला और उसके पति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. बताया गया कि अगले दिन सुबह भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद नाराज होकर महिला घर की छत पर बने स्टोर रूम में चली गई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. जिला फॉरेंसिक यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत इकट्ठे संकलित किए गए. वहीं, घटना स्थल और मृतका के शरीर पर मौजूद चोटों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई.

इस संबंध में ट्रांजिट कैंप कोतवाली के उपनिरीक्षक महेश कांडपाल ने बताया कि, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

नोट: सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है: अगर कोई कठिन समय से गुजर रहा है या उसे मदद की ज़रूरत है, तो कृपया किसी भरोसेमंद व्यक्ति या हेल्पलाइन से संपर्क करें. अगर आपके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं या आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 पर कॉल करें. सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हेल्पलाइन खुला रहता है.

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