छठ घाट से नाबालिग का अपहरण कर हत्या, पुलिस की हिरासत में चचेरा बहनोई!

पलामू में नाबालिग लड़के का अपहरण कर हत्या का मामला सामने आया है.

Minor boy kidnapped and killed in Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
Published : October 29, 2025 at 9:05 PM IST

पलामूः जिला में सतबरवा थाना क्षेत्र के पोची में छठ घाट से एक 14 वर्षीय लड़के का अपहरण कर हत्या की गई है. नाबालिग के अपहरण कर हत्या का आरोप उसके चचेरे बहनोई पर लगा है. पुलिस ने पूरे मामले में नाबालिग के बहनोई और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है.

सोमवार को पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोची के गउरा गांव में छठ घाट से 14 वर्षीय पंकज यादव नामक नाबालिग लापता हो गया. पंकज यादव के पिता ने अपने चचेरे दामाद पर अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया. पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही थी और नाबालिग के चचेरे बहनोई को तलाश कर रही थी. चेचरा बहनोई रमेश यादव पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के तितलंगी गांव का रहने वाला है.

पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए रमेश यादव को हिरासत में लिया. जिसकी निशानदेही पर बुधवार की देर शाम पुलिस ने सतबरवा थाना क्षेत्र के मानव सूती गांव से 14 वर्षीय नाबालिग पंकज यादव का शव बरामद हुआ. नाबालिग की हत्या का आरोप चचेरे बहनोई और उसके एक रिश्तेदार पर लगा है.

सतबरवा थाना प्रभारी विश्वनाथ राणा ने बताया कि नाबालिग का शव बरामद किया गया है उसके चचेरे बहनोई को हिरासत में लिया गया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

आपसी विवाद को लेकर कुछ दिन पहले हुई थी पंचायत

पंकज यादव की चचेरी बहन के साथ रमेश यादव की शादी हुई थी. शादी के बाद विवाद हुआ और करीब तीन महीने पहले पंचायत हुई थी. इस पंचायत के बाद पंकज यादव की बहन अपने मायके में ही रह रही थी. रमेश यादव का रिश्तेदारी पहले से भी पंकज यादव के गांव में था. ग्रामीणों के अनुसार छठ के दिन रमेश यादव गांव में आया था और पंकज यादव के अपने साथ ले गया था.

