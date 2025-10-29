ETV Bharat / state

छठ घाट से नाबालिग का अपहरण कर हत्या, पुलिस की हिरासत में चचेरा बहनोई!

पलामूः जिला में सतबरवा थाना क्षेत्र के पोची में छठ घाट से एक 14 वर्षीय लड़के का अपहरण कर हत्या की गई है. नाबालिग के अपहरण कर हत्या का आरोप उसके चचेरे बहनोई पर लगा है. पुलिस ने पूरे मामले में नाबालिग के बहनोई और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है.

सोमवार को पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोची के गउरा गांव में छठ घाट से 14 वर्षीय पंकज यादव नामक नाबालिग लापता हो गया. पंकज यादव के पिता ने अपने चचेरे दामाद पर अपहरण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया. पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही थी और नाबालिग के चचेरे बहनोई को तलाश कर रही थी. चेचरा बहनोई रमेश यादव पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के तितलंगी गांव का रहने वाला है.

पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए रमेश यादव को हिरासत में लिया. जिसकी निशानदेही पर बुधवार की देर शाम पुलिस ने सतबरवा थाना क्षेत्र के मानव सूती गांव से 14 वर्षीय नाबालिग पंकज यादव का शव बरामद हुआ. नाबालिग की हत्या का आरोप चचेरे बहनोई और उसके एक रिश्तेदार पर लगा है.

सतबरवा थाना प्रभारी विश्वनाथ राणा ने बताया कि नाबालिग का शव बरामद किया गया है उसके चचेरे बहनोई को हिरासत में लिया गया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

आपसी विवाद को लेकर कुछ दिन पहले हुई थी पंचायत